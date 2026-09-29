四天連假消費力爆發！宏匯業績增22% iPhone 18熱賣破百台

中秋、教師節四天連假帶旺百貨買氣，宏匯廣場29日表示，中秋連假整體業績較去年同期成長22%，其中3C用品、服飾大店及運動休閒服飾業績均年增逾兩成，尤以3C買氣最熱，甫上市的iPhone 18連假四天熱銷逾百台，成為推升業績的一大動能。

今年中秋節適逢教師節，形成四天連假，民眾出遊、聚餐及購物需求同步升溫，加上連假前夕適逢科技新品上市、時序入秋帶動換季採購，進一步推升消費動能。

從熱銷商品來看，3C用品以iPhone 18新機最受矚目，四天連假銷量超過百台。運動休閒服飾方面，adidas、NIKE及ABC-MART等品牌的折扣商品、秋季新品與親子鞋款受到消費者青睞，也帶動相關業績較去年同期成長逾兩成。

換季需求也開始浮現，UNIQLO、MUJI等日系品牌推出秋冬新品及期間優惠，吸引消費者利用連假添購服飾及生活用品，讓連假買氣從3C新品進一步延伸至服飾及生活類商品。

中秋聚餐及烤肉商機同步發酵。宏匯廣場表示，LOPIA超市肉品銷售表現亮眼，乾杯燒肉也受惠家庭及親友聚餐需求，餐飲食品成為此次連假另一波消費主力。

此外，宏匯廣場在9月25日中秋節當天舉辦第二屆「中秋大匯烤」活動，吸引超過百位民眾參與。宏匯指出，今年連假消費動能橫跨3C新品、換季服飾、生活用品及餐飲食品，多項業種同步成長，推升四天整體業績年增22%。