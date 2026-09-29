連假聚餐潮爆發！王品4天進帳3.59億元 中秋單日業績增逾20%

中秋、教師節連假聚餐商機爆發，王品（2727）29日表示，9月25日至28日四天連假業績突破3.59億元，平均單日逼近9,000萬元；其中9月25日中秋節當天，營收較去年中秋節當日成長逾20%，燒肉、鐵板燒、火鍋等聚餐型品牌同步受惠，也帶動王品9月業績淡季不淡。

今年中秋節與教師節形成四天連假，家庭及親友聚餐需求集中釋出。王品集團旗下超過370家門市來客熱絡，其中「原燒」、「肉次方」、「金咕」三大燒肉品牌搭上中秋烤肉商機，營收明顯躍升。

除燒肉外，其他聚餐型品牌也同步受惠，包括「阪前鐵板燒」、「夏慕尼」、「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「藝奇」、「和牛涮」、「陶板屋」及「西堤牛排」等，中秋節期間來客暢旺，推升集團四天業績突破3.59億元。

王品也持續透過展店搶攻聚餐商機，「阪前鐵板燒」、「聚 日式鍋物」大葉高島屋店均於中秋節當天開幕，為連假業績增添新店挹注。其中「阪前鐵板燒」大葉高島屋店為品牌全台首家設置甜點區的門市，進一步升級用餐體驗。

配合新店開幕，「聚 日式鍋物」大葉高島屋店至10月1日前，內用消費雙人套餐享88折；阪前則於10月1日至31日推出活動，內用消費2客套餐，並完成指定社群活動，可獲價值660元的日本金目鯛一夜干。

展望10月，雙十國慶與光復節連假接續登場，餐飲業再迎連假聚餐旺季。王品表示，將持續透過行銷活動搶攻聚餐需求，力拚延續中秋連假的消費動能。