新竹消費力爆發！巨城中秋連假業績增10% 吃到飽一位難求

中秋連假帶旺百貨消費，Big City遠東巨城購物中心29日表示，四天連假整體業績較去年同期成長10%，餐飲、3C及快閃美食成為主要成長動能，其中主題餐廳業績呈雙位數成長，快閃美食更大增3成，Apple、SAMSUNG新機接連上市，也推升3C業績成長16%，展現大新竹消費力。

餐飲成為此次連假吸客主力。巨城首家吃到飽餐廳「URBAN PARADISE」開幕以來訂位熱絡，連假期間更是一位難求；近期開幕、來自印尼的咖啡品牌「Kenangan COFFEE」，也吸引消費者排隊嘗鮮，帶動輕食餐飲買氣。

快閃美食同樣受惠連假人潮，整體業績較去年同期成長3成，其中「幸福製造所」主打的水果奶酪麻糬，四天連假銷量突破1,000顆。

3C商品則受惠Apple與SAMSUNG新機接連登場，連假期間業績成長16%。服飾及生活用品方面，適逢MUJI無印良品舉辦「良品周間」，加上UNIQLO、GU秋季新品上市，也帶動換季採購需求。

巨城表示，此次連假除品牌及商品帶動買氣，也透過「BIG回饋258%」活動刺激消費，並舉辦「Big City第九屆街頭藝術節」十強決賽前哨活動，吸引民眾駐足。街頭藝術節將於10月9日推出親子體驗市集及技藝傳承活動，10月10、11日則分別舉行音樂組及雜耍組總決賽。

因應會員經營及外籍客群需求，巨城也將自10月1日起推出「快享會員」，消費者不需另外下載APP，只要加入巨城LINE官方帳號即可入會，取得會員回饋、折扣及活動資訊，希望降低入會門檻，進一步擴大會員經營。