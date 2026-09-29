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巴斯夫：正探討潛在收購贏創 惟討論尚在初步階段
化工大廠巴斯夫（BASF）今日證實，正與德國RAG基金會（RAG-Stiftung）及贏創工業集團（Evonik Industries AG）就潛在收購贏創進行探索性討論。不過，目前相關討論仍處於初步階段，進度及最終結果均尚未確定。
巴斯夫表示，作為企業策略的一環，公司持續評估各項策略性收購機會，相關交易須具備高度策略契合度，能夠強化核心業務、推動獲利成長並創造價值。在此過程中，巴斯夫將持續秉持審慎原則評估相關機會。
巴斯夫指出，如後續依監管要求須揭露相關資訊，公司將依適用法規及時履行資訊揭露義務。
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