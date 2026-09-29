中秋連假買氣旺！微風信義區三館業績增8% 精品、餐飲最夯

中秋連假帶動百貨出遊、聚餐人潮，微風集團29日表示，微風信義、微風南山及微風松高等信義區三館連假整體業績較去年同期成長8%，精品、秋冬新品及餐飲成為主要成長動能；微風廣場適逢周年慶，則受惠主顧客回流、精品新品及節慶採購需求，挹注連假買氣。

微風信義區三館中，以精品及新櫃表現受到關注。微風信義受LV及秋冬香氛新品帶動，新開幕的SALOMON、ABC-MART也發揮集客效應；微風南山則以年輕及流動客群為主，PRADA、MIU MIU大包款及Onitsuka Tiger熱銷，COVERNAT、SAMSUNG及二手精品2nd STREET也受惠限定優惠及外籍旅客高單價消費帶動。

微風松高方面，無印良品在連假專屬優惠刺激下買氣突出，反映連假除了精品消費外，生活用品採購需求同步升溫。

正在舉辦周年慶的微風廣場，則有主顧客回流及新品上市雙重挹注。頂級珠寶方面，Cartier受高端顧客返台消費帶動，經典LOVE系列維持買氣；Maison Margiela以TABI跟鞋及5AC秋冬新品吸引消費者。化妝品及珠寶品牌L'ERBOLARIO、Forte，以及新櫃六福珠寶，也受惠周年慶與節慶促銷帶動業績。

餐飲則成為此次中秋連假的另一波消費主力。微風表示，中秋聚餐及烤肉需求升溫，各館餐廳訂位提前客滿，連假期間現場候位人潮持續，其中又以燒肉餐廳表現較為突出。

包括IKIGAI燒肉及TGI FRIDAYS透過延長營業時間、推出節慶限定優惠，帶動內用及外帶需求，進一步挹注整體餐飲業績。