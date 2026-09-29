中秋連假帶旺微風三館業績年增8% 精品、餐飲買氣齊升

中秋連假帶動出遊與聚餐人潮，微風信義區三館整體業績較去年同期成長 8%。微風廣場適逢周年慶，精品新品、節慶採購與餐飲聚會需求，成為連假期間的主要消費亮點。

微風廣場頂級珠寶及精品受主顧客回流與新品推動，Cartier在頂端顧客返台消費帶動下，經典LOVE系列買氣不墜，Maison Margiela則以TABI跟鞋及5AC秋冬新品引發話題；化妝品及珠寶業種包括L'ERBOLARIO、Forte以及新櫃登場的六福珠寶，皆在周年慶及節慶促銷下挹注亮眼業績。

信義區部分，微風信義受LV與秋冬香氛新品帶動，加上新開幕的SALOMON、ABC-MART發揮吸客效應，表現相當強勁；微風南山則以年輕與流動客群為主，PRADA、MIU MIU大包款及Onitsuka Tiger熱銷，COVERNAT、SAMSUNG及二手名牌2nd STREET更受惠限定優惠與外籍旅客高單價消費；微風松高無印良品在連假專屬優惠刺激下，買氣同樣突出。

餐飲方面，中秋節慶聚餐與烤肉需求全面引爆，各館訂位早早客滿、現場候位人潮不斷，燒肉主題餐廳表現尤為亮眼，其中IKIGAI燒肉及TGI FRIDAYS祭出延長營業與節慶限定優惠，有效拉抬內用與外帶買氣，帶動整體餐飲業績。