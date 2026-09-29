板橋埔墘4-7區徵收案 明年上半年動工

板橋埔墘4-7區段徵收案內政部23日審議修正後通過，新北市府預計今年第4季公告區段徵收並發放補償費，明年上半年進場施作啟動開發，該區面積約3.76公頃，未來將新增住宅、公園、綠地及社福設施，同時打通3處道路瓶頸，改善板橋、中和交界交通環境。

新北市地政局表示，板橋埔墘4-7區位於板橋、中和交界，範圍東至新北環河快速道路、西鄰板橋三民路二段245巷住宅區、南至中和華中橋西側區徵區、北臨板橋光環路二段，開發面積約3.76公頃。

地政局指出，區段徵收完成後，將規畫約1.88公頃住宅區，並設置3座公園、2處綠地，另透過道路開闢打通3處交通瓶頸，完善區內道路系統。由於鄰近新北環河快速道路及台64線快速道路，未來開發完成後可望提升區域聯外及交通便利性。

除住宅及公共空間，區內也將留設約0.36公頃社會福利設施用地，規畫作為家庭暴力暨性侵害防治中心、公共托育、公共托老及身心障礙者日間照顧等服務場所，強化板橋、中和一帶社會福利服務量能。

區段徵收科長梅振豪表示，市府預計在區段徵收公告期間同步受理地主申請抵價地，地主若選擇領取現金補償，則將於公告期滿後15日內發放地價補償費。民眾欲了解完整徵收範圍、補償及抵價地等資訊，可至「板橋埔墘4-7區區段徵收案」專案網站查詢。