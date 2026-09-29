台灣鋼聯再創雙國際首例 榮獲UL 2799零填埋認證「鉑金認證」

台灣最大的廢棄物再利用業者台灣鋼聯（6581）以「零廢棄、全循環」為核心，取得UL 2799 廢棄物零掩埋最高等級「鉑金級（Platinum）」認證，為國內資源循環產業樹立全新標竿；台灣鋼聯廢棄物100% 循環創下國內與全球雙首例。

UL 2799 鉑金認證代表廢棄物轉化率達 100% 且完全無掩埋。鋼聯憑藉waelz process 高溫冶煉技術，一舉締造兩項優勢：國內廢棄物清除處理、再利用業者首例：成立子公司台鋼（2719）資源，串連完整的廢棄物一條龍服務，成為台灣首家完成廢棄物全資源化、零掩埋，鉑金級驗證的廢棄物清除機構。

全球電爐煉鋼集塵灰再生廠首例：由台灣產官學共創的循環經濟模式，成為全球電爐集塵灰回收業者首度取得該認證，實現「100% 零廢棄、全循環」，完全不給環境帶來掩埋負擔。

鋼聯廢棄物業客戶涵蓋鋼鐵業、表面處理業、電鍍產業、化工業、廢棄物處理業者及公營焚化廠等。透過全量資源化技術，鋼聯協助跨產業客戶徹底去化廢棄物風險、達成零掩埋（ZWTL）目標，大幅提升其 ESG 評鑑與供應鏈競爭力。

鋼聯繼 2024 年產品取得 UL 2809 再生料含量驗證（鋅再生比例 100%，全球集塵灰再生廠首例）後，鋼聯再添 UL 2799 認證，以雙重權威驗證賦能產業鏈：對廢棄物產出客戶：提供 100% 零掩埋處理，強化客戶永續形象與綠色轉型。

對下游氧化鋅客戶：提供 100% 再生鋅原料，助力客戶對接國際綠色採購與永續驗證。

台灣鋼聯表示，將持續發揮產業龍頭影響力，以頂尖技術與環境治理，帶動台灣產業邁向零廢棄、全循環的永續未來。