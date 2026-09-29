生技論壇10月7日登場／醣基總座吳宗益：設計更精準的生物藥

醣基生醫總經理吳宗益表示，精準醫療正在邁入新世代發展階段，由過去透過基因、蛋白質與生物標記辨識提供病人標靶治療，至目前將進一步延伸至藥物本身的精準設計，讓台灣生技可透過差異化技術優勢帶來新機會。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，吳宗益將以「生技新藥發展新趨勢：從精準醫療走向更精準的生物藥」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資（6901）、藥華醫藥（6446）、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

吳宗益表示，精準醫療的定義，並非為每位病人製造專屬藥物，而是透過基因、蛋白質與生物標記，更精確了解不同病人間的差異，讓正確的病人在正確時間接受最適合的治療。

過去數十年醫療進步，可視為對疾病與病人的「解析度」持續提高，從辨認疾病、找到治療標靶，到區分不同病人的差異；當病人與標靶能被更精準辨識後，下一步就是藥物本身能否進一步被精準設計。

以抗體藥物為例，除了胺基酸序列之外，抗體上的醣結構也可能影響藥物動力學、ADCC、CDC及與免疫系統的互動。生物藥的精準，不只是打擊那個標靶，也包括藥物本身的結構能否被理解、控制，甚至進一步被設計。

吳宗益表示，醣基生醫所聚焦的醣科學領域，發展至今不僅可協助抗體藥物的發展，另一項重要應用則是疫苗的開發。以肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌及Hib等結合型疫苗為例，已證明細菌上的醣分子可轉化為有效免疫標的。面對全球抗微生物製劑抗藥性問題，若能透過疫苗降低感染，就有機會減少抗生素使用，以及抗藥性形成與傳播的壓力。

醣基生醫開發的CHO-V08，就是針對克雷伯氏肺炎桿菌K1與K2高毒力血清型所開發的二價結合型疫苗。

吳宗益認為，台灣生技未必需要在每個領域與跨國藥廠比規模，而應思考哪些疾病經驗、臨床能力或關鍵技術是台灣累積得特別深的，進而建立差異化優勢。他認為，精準醫療教會我們為正確的病人選擇正確的治療；而我們正在探索的下一步，是能不能為正確的生物學，設計更精準的生物藥。