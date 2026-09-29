CAR-T細胞治療朝新世代技術 業者爭相投入

國內再生醫療產業如火如荼發展，其中，CAR-T細胞治療更朝新世代技術開發，除藥華藥（6446）宣布跨足In Vivo CAR-T細胞療法之外，長聖（6712）、TLC-KY、台寶、沛爾（6949）等四家公司都已投入或計畫投入In Vivo CAR-T相關技術開發。

長聖今年2月宣布，與中國醫藥大學附設醫院合作發展的「EXO 001靶向外泌體平台」，是可在體內編程T細胞的In Vivo CAR-T技術。已在多項實體癌動物實驗中展現顯著療效，甚至完全清除癌細胞，為末期實體癌治療帶來全新策略。長聖目標明年下半申請美國人體臨床試驗。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，再生醫療發展正由永久性治療，轉向非永久型治療趨勢，In Vivo CAR-T細胞療法對疾病治療效果不一定維持終身，但可加快開發與生產速度，讓再生醫療有機會從癌症治療推進到對抗自體免疫及其他慢性疾病。