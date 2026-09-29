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經部砸百億補助節能儲能
經濟部明年將祭出百億元，用以輔導補助產業節能及汰換耗能設備、及補助科技儲能、定置型燃料電池發電系統獎勵等。至於家庭冰箱及冷氣汰換補助計畫至今年底截止，明年補助計畫尚未確定。
針對產業界節能補助，經濟部能源署明年規劃61.3億元，投入輔導團、能源技術服務業（ESCO）獎勵、及產業老舊及汰換設備等；另推動科技儲能補助、地熱鑽井相關補助、定置型燃料電池發電系統獎勵共規劃39.8億元。兩者合計有百億元。
其中，定置型燃料電池發電系統被視為《能源管理法》用電大戶「新設及增設」用電達規定容量，應設置自用發電設備的重要解決方案之一。另外，鼓勵園區廠商設置表後儲能，也是經濟部為穩定供電的重要措施。
主計總處表示，明年度淨零減碳含中央政府總預算、營業及非營業特種基金共計924億元，年增2.1%，包括12項關鍵戰略718億元及六大部門減碳旗艦計畫206億元。
除上述產業節能輔導、設備汰舊換新、及儲能、定置型燃料電池發電補助外，台電離岸風電加強電力網計畫、太陽光電併網、智慧電表基礎建設等高達286億元；家戶屋頂設置太陽光電、風電技術研發、地熱潛力區資訊擴建及鑽井、天然氣去碳燃氫混氫發電系統、台糖生質能中心等共約有83億元。此外，台水降漏計畫高達76.7億元。
另外交通部推動運具電動化、補助客運電動化，另公路永續計畫、環島自行車道升級、智慧運輸系統建設等計畫，合計約106億元。
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