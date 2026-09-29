旅行社搶客 三管齊下

觀光市場新商機愈來愈大，旅行社搶客計畫一波波。雄獅（2731）與台灣虎航（6757）分別從旅遊產品及航網著手，爭取台日雙向客源；旅行社也加碼高端、深度及主題旅遊，迎接旅客需求分眾。

日本是台灣重要入境客源市場，2025年來台日本旅客近150萬人次。雄獅看準日本旅客對台灣美食、鐵道、溫泉及深度旅遊的興趣，9月24日至27日首度以獨立展館進軍東京旅展，直接向當地消費者推廣台灣，布局從「帶台灣人赴日」擴大至「把日本人帶來台灣」。

雄獅此次以「世界旅遊列車」為主題，將展館打造成串聯台灣、日本及全球目的地的「國際車站」，結合台灣特色旅遊產品，主打「全球當地遊」與「精緻鐵道觀光」，吸引日本旅客體驗傳統景點之外的台灣旅遊。

航空端，台灣虎航布局花卷、秋田、旭川、高知、茨城、岡山、佐賀等日本二線城市直飛台灣航點，鎖定地方旅客來台短天數、周末及小旅行需求。直飛航班減少轉機時間與交通成本，也讓日本地方客源更容易安排台灣行程。

國人出境旅遊同樣持續成長，但需求已不只集中在一般團體行程。鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，市場進入「價值重塑」階段，高端、深度及圓夢型旅遊需求增加。元本旅遊董事長游國珍指出，極地、郵輪、河輪、鐵道、健行及生態探險等產品，將成為業者開發重點。

旅天下（6961）董事長李嘉寅表示，國人出國從疫後「報復性消費」轉為生活型態，不少人一年出國兩、三次甚至更多。他預估，今年台灣出境旅遊人次可望突破2,000萬，甚至挑戰2,100萬，明年仍有成長空間。旅客重遊熱門目的地，帶動年輕族群短天數旅遊，及熟齡客慢遊、郵輪與客製化小團需求。