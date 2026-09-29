藥華藥ET新藥日美上市 挹注業績

藥華醫藥（6446）的長效性干擾素Ropeg自2021年取得第一項適應症PV藥證後，歷經五年發展，今年前八月營收已達171億元、年增81.2%佳績。

藥華醫藥執行長林國鐘表示，今年8月底拿到美國第二項適應症ET藥證後，9月起ET新藥已在日、美銷售，法人期待最快10月起將可掀起新一波成長動能。

林國鐘表示，PV藥證經過五年市場發展，已由後線用藥晉升為一線用藥，在美國的PV病患滲透率已逐步提高。如今拓展ET，不需要重新走過完整市場教育過程，預期銷售成長曲線將大幅縮短。

林國鐘強調，Ropeg的ET適應症自獲得藥證後，不只一開始就可進入一線用藥市場，且同樣獲得筆型注射劑的許可。Ropeg今年8月底獲美國FDA核准的ET藥證後，適應症全面涵蓋所有ET病患，包括新診斷且尚未接受細胞減量治療患者。