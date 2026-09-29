航空業旺季報到 規劃增班

航空客運旺季近滿載，第4季旅遊旺季接力，航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）看好客運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持九成上下，下階段均不排除有增班規劃，以最大的運能、最好的服務疏運旅客。

其中，長榮航已率先增加桃園至仁川航班，10月底將再增飛杭州，以擴大旺季運能。

長榮航表示，東北亞、東南亞等短程熱門旅遊航線載客熱度不減，大陸及澳門航線訂位也呈現平穩成長。因應旅客需求，桃園至仁川航線在9月21日至10月11日增加班機，每周由14班增至18班；桃園至杭州航線自10月25日起，每周也將由三班增至五班。

仁川加班機迎接近期出遊需求，杭州增班則銜接第4季後段的旅遊檔期。熱門航線訂位升溫，航空公司增加座位供給，後續能否維持高載客率，將是觀察增班效益的重點。長榮航短程航線與大陸、澳門航線同步維持需求，也讓班次調整不只集中在單一目的地。

台灣虎航董事長黃世惠表示，第4季旅運需求仍維持熱度，對載客率有信心，預估至少維持九成水準；隨載客率提升，營收也可望同步成長。華航總經理陳漢銘表示，第4季客運表現非常好。星宇航空則持續擴大航網及轉機市場布局，爭取出境及轉機旅客。

四家業者的客運布局各有重點：長榮航增開熱門航線班機，星宇擴大航網及轉機市場，華航與虎航則看好旺季載客表現。從雙十、賞楓到耶誕跨年，旅遊檔期接連到來，之後還有寒假及春節，航空公司也依不同季節與客群推出產品及促銷方案，爭取後續訂位。

航空及旅遊業者指出，近期熱門假期與旅遊檔期需求仍強，國人出國頻率提高，旅遊市場逐步從集中旺季走向全年化。對航空公司而言，旺季訂位能否延續至後續檔期，以及增加班次後的載客表現，都是安排運能時要掌握的變化。

值得注意的是，11月登場的台北國際旅展（ITF），將集中呈現明年各國旅遊產品、航線及票價策略。航空、旅行業者也將透過旅展銷售及訂位反應，觀察明年需求與市場競爭，作為後續航線、班次及產品安排參考。