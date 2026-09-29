台電綠電沙盒3.0版 10月上路

台電為協助企業有效運用綠電，2023年底啟動「綠電沙盒計畫」，台積電就是首波適用企業，可彈性分配手中綠電至不同廠區。台電預計今年10月起將綠電沙盒推進至3.0版，結合1.0、2.0特色，可望有效達成「綠電匹配」，消化台積電（2330）八成餘電。

台電表示，2023年底的綠電沙盒1.0採「月結」方式，採取當月轉供結算制度；2025年推沙盒2.0則以15分鐘匹配為基礎，並提供業者彈性分配各廠。今年10月1日將推出的沙盒3.0，結合1.0和2.0制度，採取「15分鐘各廠自調分配、再加上月結」措施。

以台積電為例，整合超過40家再生能源發售電業者並確認各廠區用電需求，以15分鐘為單位達到更精準且即時的供需匹配，提升各廠區綠電使用效率與彈性。

市場人士透露，企業購買綠電在匹配生產時段上，通常會產生約10%餘電，這部分餘電仍是要由企業埋單；在經過「綠電沙盒計畫3.0」後，台積電有望解決八成餘電，將餘電降至二成，亦能降低生產成本。

台電「綠電沙盒計畫」現有兩家廠商參與，其中一家為台積電；至於另一家，台電拒絕透露。

國內科技大廠為達成RE30、RE60、RE80、RE100等各種目標，包下案場購買光電、風電。以台積電為例，近期沃旭大彰化二期將於2026年9月底商轉發電，920千瓩（MW）將全數供應給台積電；另還有海龍744 MW被台積電預約。

科技大廠不只面臨綠電「夠不夠用」挑戰，還存在「綠電匹配」問題，即企業購買的綠電能否完全匹配廠區用電時段，攸關企業採購綠電成本，更牽動淨零減碳承諾目標，台電因此推出「綠電沙盒計畫」。

依台電目前綠電轉供機制，是由綠電發電廠事先在轉供合約上載明以「一對一」或「一對多」，依比例分配給各用電廠區，須一開始在轉供合約上就載明各廠區分配比例，但發電端每月發電量並非固定，用電端每個廠區每月用電量亦非固定，可能造成各廠區出現綠電不足或過剩問題。

台電沙盒計畫就是針對單一企業，可能有數個、甚至數十個廠區用電，但各廠區綠電義務或供應鏈要求不同，有些廠區未來需要使用100%綠電（RE100），其他廠區尚無此需要，透過綠電沙盒機制，可使單一企業更有效運用手中綠能。

台電舉例，某企業有A、B廠區，分別有RE100及RE20綠電需求，各自獨立執行轉供契約，假設A廠區在當月契約執行下僅達成RE80，B廠區則有多餘綠電，透過企業彈性分配轉供電量，可將B廠區餘電彈性調整至A廠區。