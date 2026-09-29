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航空貨運業績 科技新品助攻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空業第4季客運需求熱，貨運也進入傳統旺季。華航（2610）、長榮航（2618）指出，AI伺服器、半導體及網通設備等高科技貨源持續增加，電子新品備貨需求也帶動出貨；但油價波動，仍是年底獲利的主要變數。

華航總經理陳漢銘表示，AI相關設備、伺服器及半導體設備需求持續湧現，目前貨運市場貨量暢旺，旗下18架全貨機是爭取高科技貨源的重要利器。他預期，第4季航空貨運月營收有機會朝80億元以上邁進，華航也將爭取高價包艙、包機商機，並依需求調整運價及航網。

長榮航表示，伺服器零組件與網通設備需求延續，加上電子新品進入備貨期，整體貨量維持暢旺。公司將彈性調配機隊艙位，爭取適合貨型、提高艙位利用率；半導體零組件、消費性電子及新手機相關零組件出貨，也可望支撐旺季貨量。

法人指出，高票價、高載客率加上高科技貨源，為第4季營運提供支撐，但中東地緣政治牽動油價，燃油成本可能壓縮獲利。陳漢銘表示，若排除油價因素，今年營運表現會比去年更好，甚至有機會再創新高。

業績 科技 長榮航

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