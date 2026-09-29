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藥華藥進擊 跨足細胞治療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華醫藥經營團隊。 藥華藥／提供
藥華醫藥經營團隊。 藥華藥／提供

藥華醫藥（6446）昨（28）日宣布，已順利用1.68億元完成收購予宇生技公司，該公司正式成為藥華藥全資子公司。這也是該公司發展多年的干擾素新藥之後，首度跨足細胞治療領域，具有指標意義。

予宇生技公司掌握RNA藥物、In Vivo CAR-T兩大創新技術，藥華藥也將藉此強化多元核酸（RNA）藥物、及體內嵌合抗原受體T細胞療法（In Vivo CAR-T）等技術，掌握下一代新的核心競爭力。

藥華藥董事會於今年5月13日決議，以約1.68億元收購予宇生技全部已發行股份。此次收購使藥華藥取得脂質奈米顆粒（LNP）藥物遞送平台及相關研發能力，並可結合公司既有研發與製造資源，提升整體研發效率與技術競爭力。

予宇生技成立於2019年，核心技術聚焦於脂質奈米顆粒（LNP）藥物遞送平台，已建立涵蓋配方設計、微流體製程與分析方法的完整研發能力，可支援信使RNA（mRNA）、自我擴增RNA（saRNA）及環狀RNA（circRNA）等多元RNA藥物開發需求。遞送系統是RNA藥物進入目標細胞並發揮作用的關鍵。取得相關配方與製程能力後，藥華藥可在研發早期同步規劃藥物設計與後續製造，強化產品開發所需的技術基礎。

藥華藥表示，細胞療法與RNA技術為公司長期研發布局的核心方向，其中In Vivo CAR-T更是新藥開發重要趨勢，也是全球各大藥廠如禮來（Eli Lilly）、百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）、艾伯維（AbbVie）近年來均積極斥資布局的領域。

藥華藥透過全資收購予宇生技，可一次性取得LNP配方設計、微流體製程及分析檢驗等關鍵平台能力，提升核心技術自主掌握程度與跨團隊研發效率，並運用LNP平台的延展性，探索其於體內CAR-T及其他新興療法的應用。

除平台技術外，予宇生技現有兩項核心發展中的新藥技術產品。一是FR-202，其聚焦端粒生物學疾病（Telomere Biology Disorders, TBDs），該疾病領域具高度未滿足醫療需求，FR-202更具備成為同類首創（First-in-Class）新藥潛力。

予宇生技另一項新藥FR-201，針對威爾森氏症（Wilson's Disease）此一少見遺傳性疾病進行開發。FR-202與FR-201兩項專案分別預計於2027年及2028年提出人體臨床試驗申請（IND）。

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