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強打升級戰 超商明年營收衝5,000億

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
台灣超商持續推動升級計畫，老三老四拚突圍。 聯合報系資料照
台灣超商持續推動升級計畫，老三老四拚突圍。 聯合報系資料照

台灣超商持續推動升級計畫，老三老四拚突圍。統一超（2912）、全家（5903）穩坐龍頭，萊爾富、OK超商則加速出招。在業者持續升級下，業內預估，今、明營業規模可望持續創新高，明年四大業者合併營收規模可望挑戰5,000億元大關。

台灣超商四雄為主的營收規模去年達4,420億元、創下歷史新高紀錄，今年前八月營收已達3,054億元、年增4.6%，若維持目前成長態勢，全年營收可望再攀峰、達4,600億元，市場競爭持續升溫。

台灣超商市場進入高密度競爭階段，龍頭業者持續展店、強化鮮食與會員經濟，排名居後的萊爾富、OK超商則從商品差異化、門市擴張到通路整併，各自尋找突破口。

萊爾富在聯邦集團2023年底入主後，加快營運轉型，從展店到商品結構同步調整。2025年營收突破250億元，全年店數超過1,800家，並持續以2026年達成2,000店為目標；展店布局也從過去較多外圍、偏鄉據點，逐步擴大至六都精華商圈，強化門市密度與品牌能見度。

展店之外，萊爾富也把商品力視為突圍關鍵，透過平價、高CP值及差異化選品建立品牌記憶點，也持續創造話題商品。2024年導入可讓消費者自行DIY的「果C果昔」機，透過體驗型商品與社群分享增加門市話題；今年商品策略再延伸至進口飲品，引進日本瓶裝茶飲，持續以「有感價格」與話題新品吸引消費者。

另一邊，OK超商因店數規模較小，因而走上通路整合路線。三商家購（2945）今年以1.25億元完成OK超商100%股權收購，近期宣布2027年起將轉型為投資控股公司，並將美廉社、心樸市集等零售業務移轉至100%持股子公司富達零售，OK超商也將與美廉社首度納入同一家零售公司管理，進一步整合集團零售資源。

OK超商的改造也反映在門市端，近期悄悄換上藍白新招牌，商品結構同步調整，包括提高貨架高度、引進大容量洗衣精、洗碗精等家用品，品類與陳列逐漸朝更完整的日常採買需求靠攏。

另一方面，也將美廉社的自辦進口商品及自有品牌導入OK超商，藉由兩大通路的商品與資源整合，擴大差異化商品布局。

相較之下，統一超與全家仍握有明顯規模優勢。統一超目前台灣服務據點超過8,300家，2026年持續規劃增加約200個據點；全家店數則超過4,500家，今年也設定新增約150店的目標。兩大業者持續布局複合型門市、鮮食、會員與數位服務，市場領先地位並未改變。

營收 超商 統一超

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