超商下個賽道…「超市化」經營

超商戰線持續延伸，從咖啡、便當到冷凍生鮮、生活用品，業者紛紛擴大商品版圖，甚至逐步朝「超市化」經營，藉此提高來客頻率、客單價與單店效益，成為四大超商下一波競爭焦點。

三商家購（2945）透過旗下美廉社超市的社區零售資源與OK超商的便利通路，整合兩大通路優勢，發揮「便利超市」效益。OK超商近期調整門市形象、提高貨架，並增加洗衣精、洗碗精等家庭用品，也規劃導入美廉社自有品牌及自辦進口商品，讓商品結構更貼近日常採買需求。

全家（5903）則推出FamiSuper超市店，鎖定小家庭消費需求，商品以小家庭分量、即食及冷凍餐食為主，順應家庭人口結構變化，同時擴大鮮食商品占比，帶動門市來客與獲利，目前全台約百店。

統一超（2912）則透過7-ELEVEN「Fresh」店型搶攻超市市場，主打便利商店與超市融合的複合業態，以高頻消費的生鮮商品為核心，導入小包裝、高周轉商品結構，帶動客單價提升，目前已拓展至第八家。商品涵蓋蔬果、肉品、海鮮及冷藏、冷凍生鮮，青埔門市更導入大創生活用品專區，逾千種商品進駐，擴大日常採買選擇。

除了新店型，冷凍生鮮也成為超商延伸消費場景的重要戰場。7-ELEVEN曾打造冷凍旗艦店，增加家庭冷凍食品、生鮮肉品及蔬菜等品類，部分門市更以「小型超市」為定位，從即食需求延伸至回家料理。

業者擴充商品與店型，反映超商競爭已不再只靠展店，而是積極爭取消費者更多元的日常需求。