市場觀測站／代理式 AI上工 畫清權責

人工智慧正在從「回答問題」走向「替人做事」。數發部資安署近日提醒，中小企業導入代理式AI進行工作流程自動化時，應落實最小化授權、留存日誌，並設置人工審核機制。這項提醒值得企業經營者重視，因為AI真正進入企業後，最大的問題已不只是「好不好用」，而是「我們願意把多少決策權交給它」。

對資源有限的中小企業而言，AI確實具有吸引力。客服、資料整理、行銷內容、訂單處理甚至部分行政流程，都可能透過AI降低人力負擔。然而，效率提高的另一面，是權限與風險也可能被同步放大。

傳統軟體通常是「人下指令、系統執行」；代理式AI則可能根據目標自行規劃步驟、使用工具並完成任務。當AI取得企業內部資料、電子郵件、客戶資訊甚至其他系統的操作權限，一個錯誤判斷所造成的影響，就可能不再只是一段錯誤答案。

因此，中小企業導入AI，不應陷入「功能愈多愈好」的思維，而應回到企業管理最基本的原則：權責必須相符。以下三個重點供參：

首先，AI應只取得完成工作所必要的最低權限；其次，確保重要操作必須留下紀錄，讓問題發生後能夠追溯；第三，涉及付款、個資、合約或重大決策時，最後確認權仍應保留在人。

這並不是拒絕AI，而是讓AI真正成為企業可以長期使用的工具。數位轉型過去常談「如何讓機器做更多」，AI時代或許更需要思考「哪些事情不能完全交給機器」。

對中小企業而言，真正成熟的AI轉型，不是把人全部移出流程，而是重新安排人與AI的位置：讓AI處理大量、重複與耗時的工作，讓人負責判斷、責任與最後把關。

AI可以跑得比人快，但企業經營不能只追求速度。當科技取得愈大的能力，管理就必須建立更清楚的邊界。

AI時代最重要的競爭力，或許不只是企業「用了多少AI」，而是企業是否知道：什麼可以交給AI，以及什麼一定要由人負責。