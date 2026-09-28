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商業興觀點／印度醫療轉型 台商搶攻創新商機

經濟日報／ 陳彥佑（商研院行銷與新媒體研究所研究員）

印度面臨龐大人口基數帶來的醫療需求激增，以及慢性疾病負擔加劇與城鄉醫療資源不均的雙重挑戰下，傳統高度集中於都會區且依賴病患自費的疾病治療模式已面臨極限。這項壓力促使印度轉向以「預防保健」及「遠距與基層照護」為核心的永續發展路徑。

印度政府已將「數位健康轉型」與「醫療器材在地製造」確立為國家級戰略。這不僅是為了解決第一線醫療資源匱乏的現實挑戰，更旨在透過政策驅動，大規模驅動醫療機構導入遠距病患監測與照護輔具，逐步建構出具備高度科技整合力的平價創新醫療生態系。

過去印度市場高度依賴進口，比例高達七至八成，尤其在高端診斷影像與精密輔具領域。但現在，隨著醫療基礎設施向二、三線城市擴展，市場的增長動能正快速轉向能夠提升醫院營運效率、遠距病患監測以及加護病房自動化管理的解決方案。

私立醫療體系提供了約七成的醫療服務，印度在高端醫療設備與智慧轉型上極具活力。然而，醫師對一般消費級智慧穿戴裝置抱持保留態度，更看重能提供精準臨床數據的核心診斷與治療設備。

這代表印度市場已從單純的「採購硬體」，進入要求「平價創新、降本增效與符合在地基層需求」的新階段。

對台廠而言，印度市場的機會不只是出口醫療器材，而是提供一套能適應在地環境且具備價格韌性的整合方案。

印度醫療機構在採購時首重可負擔性與操作便利性。由於終端病患多數依賴自費，且缺乏在地技術支援的設備若因待修停機將造成嚴重財務損失，買主普遍將「在地售後服務網絡」視為採購先決條件。

此外，跨國企業在印度常面臨顯著的「信任赤字」。印度的醫療採購屬雙軌決策，須同時說服醫師的臨床偏好與管理層的成本考量，且普遍要求長達六個月以上的實地驗證期。

因此，單純的買賣關係難以長久，醫院更傾向與能提供持續支援的供應商建立長期的生態系夥伴關係。

進入印度市場，台商宜採取在地化與供應鏈協同的布局策略。第一步，必須精準尋找具備醫療工程與法規處理能力的在地代理人，並透過設立展示中心或提供指標醫院免費試用，讓第一線醫護人員進行實體操作體驗，以快速消弭品牌信任赤字。

第二步，轉換商業模式，針對印度氣候與環境開發去蕪存菁的平價創新產品，並採取「設備即服務」或「低價設備綁定專屬耗材」的模式，以降低院方初期資本支出並確保穩定現金流。

實務上，因應印度政府強推的生產連結獎勵計畫（PLI），台灣業者應發揮硬體代工優勢，與印度本土中大型製造商深度對接，透過 OEM／ODM代工或關鍵技術授權，既能規避高昂進口關稅，亦能共享在地生產補貼紅利。

印度市場給台商的啟示，在於未來的競爭不只是誰的技術最先進，而是誰能提供即時的在地維修、誰能融入印度的平價創新體系，以及誰能透過技術轉移響應「印度製造」的國策。這正是台灣智慧醫療與資通訊業者，從純粹的產品出口，升級為印度在地醫療供應鏈協同夥伴的關鍵時刻。

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