數位沛方／四個特徵 找出AI協作切入點

在輔導中小企業的過程中，很多企業會喜歡開口就問：「顧問，你建議我們採用哪套工具？」實際上，這並沒有標準答案，因為每家公司的狀況不同，工具的更新速度又快，根據BCG波士頓管理顧問的調查，真正影響AI導入並獲利的主因，有70％是在組織的員工以及流程上，工具其實只占了10％。

這一周開始，我陸續到企業及校園，帶著他們梳理流程，如何在自己平時的工作任務中，找出適合導入的AI的工作，也發現到許多企業，其實在導入AI的前置作業上，還有很多沒有想清楚的部分。

在此針對幾個關鍵環節簡單說明，企業可以進行自我檢視，找出公司適合導入AI的場景。

想使用AI來進行的工作，最好可以符合四個特徵：

一、高頻：是不是每天、每周都會重複發生？通常愈常需要做的事情，愈可能適合用AI。

二、高成本：是不是需要投入很多人力、工時，或有很高的處理成本？例如可以把客服轉成用AI來處理。

三、高風險：一旦出錯會造成客訴、錯誤決策、法遵問題或營運損失，例如抄寫數字的時候，多一個零或少一個零，對款項影響可能很大。

四、可量化成果：導入之後，能清楚比較時間、成本、錯誤率、轉換率或產出效率。因為很多企業會無法感受效益的原因，就在於沒蒐集以前的數據，導致後續無法客觀地用導入前後數據來評估差異。

此外，如果工作不是偏向行政文書類型，那我們可以用另一個方式來找出可能會適用AI的情境：列出平常的工作內容，並且從以下六個面向來思考是否符合。分別是很常做、很花時間？很容易出錯？常要找資料？常要做判斷？常要記錄或整理資料？

如果一項工作同時符合上述情況愈多個，代表愈有機會用AI來幫忙提升效率。

挑選出要導入AI協作的項目後，要先把該項工作的標準作業程序（SOP）整理出來，因為後續要用AI代理人來完全執行，就必須把完整的作業流程提供給它，它才能在每個需要判斷的環節都自行做出正確的判斷。

不過，初期不建議立刻用AI代理人取代整個工作流程，而是先以人機協作的方式，逐步針對工作流程的各個環節，用比較簡單的協作，測試AI執行的品質，不斷進行調整且觀察AI帶來的效益，等到確認效益之後，再嘗試投入更多的資源做大規模的應用，避免初期花了大錢投入開發或導入，最後卻無法在財務效益上回收，那就失去用AI來幫助公司發展的意義了。