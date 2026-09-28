行政治理／勞動部政務次長李健鴻 知行合一 擘劃勞工政策

從國會幕僚、地方副首長、大學教授，再到如今的勞動部政務次長，國內知名勞動領域學者李健鴻的履歷，詮釋了「學實兼備」四個字。這位穩健前行的勞工守護者，正準備將他畢生所學化為具體施政，為台灣勞動環境的進步寫下新的註解，並象徵勞工政策將迎來理論與實務深度結合的篇章。

權威學者 了解市場痛點

李健鴻學術根基極為深厚，擁有東吳大學社會學研究所碩士及台灣大學社會學研究所博士學位。社會學的訓練使他具備宏觀的視野，能從社會結構與階級流動的角度，深刻剖析勞工所面臨的困境。

作為國內勞動領域的權威學者，李健鴻的研究專長精準契合當代勞動市場的痛點。他長期聚焦於就業安全、就業保險、數位化與勞動轉型、勞動市場分析以及非典型勞動政策等前瞻性議題。在接任政務次長之前，他一直擔任中國文化大學勞動暨人力資源學系專任教授，過去也曾在大葉大學任教。

在學術殿堂裡，他不僅作育英才，更致力於台灣勞動權益及整體勞動市場的研究，對於近年來台灣勞動政策的變革脈絡瞭若指掌，同時也熟稔跨國勞動制度的比較，這為他日後制定具國際視野的勞動政策打下了堅實基礎。

早年，李健鴻曾長期擔任前立委翁金珠的辦公室主任，深入國會運作，熟悉法案推動與朝野協商。其後，翁金珠當選彰化縣長時，李健鴻更被延攬至彰化縣政府擔任副縣長一職。這段歷練讓他深刻體會到政策在基層落實的難度與細節，也磨練出他卓越的行政溝通與危機處理能力。

除了地方行政經驗，李健鴻在中央部會更是無役不與的「最強智庫」。他在多個政府機構及社會組織中肩負重任，涵蓋行政院經濟發展委員會顧問會議顧問、行政院新住民事務協調會報諮詢委員，以及農業部勞動力管理小組審議委員。

在勞動部內部，他長期參與核心決策，擔任過就業安定基金管理委員、勞工保險監理會委員、跨國勞動力小組諮詢委員，以及勞動力發展署就業市場諮詢委員等。這些經歷證明，他對勞動部的業務早已駕輕就熟，能夠在就職後做到真正的「無縫接軌」。

社會服務 從教導到實踐

面對此次的職務轉換，李健鴻日前坦言，當時接到行政院高層的徵詢時，心中確曾有過思量。在考量家庭狀況並與家人深入討論後，他才毅然決定接下這分重擔。

對於從學者身分轉換跑道成為勞動部政務次長，李健鴻認為，「無論是在學校還是政府，對我來說都是社會服務的方式。」

過去在學校的講台上，他的任務是教導學生如何保護勞工權益、傳授勞動法規的理念；而現在走入體制內，他的使命則是將這些多年來研究、講授的學術概念與理論，轉化為實際的政策，直接用於服務廣大勞工。這種「知行合一」的態度，正是他接任政務次長的核心動力。

展望未來，台灣的勞動市場正面臨少子化、高齡化、數位轉型及缺工等多重挑戰。勞動部指出，未來有關《勞動基準法》的適用檢討、最低工資的訂定與就業市場的研議，以及推動就業平等與職場歧視防治等重大業務，都將高度借重李健鴻的專業。

勞動部長洪申翰對於李健鴻的勞工政策專業給予了高度的讚賞與肯定。洪申翰期許，具備深厚學術涵養與務實經驗的李健鴻，將會是勞動部未來推動各項業務興革、提升台灣勞工福祉的最佳助力。