房價回不去了 第2季北市近六成行政區預售屋價格改寫新高

據實價登錄資料顯示，最新今年第2季台北市12行政區中，12行政區中、近六成新建案房價改寫歷史新高，包括士林、大安、內湖、文山、信義、南港、萬華等七區。

以近兩年新建案每坪成交價漲幅來看，士林、大安、中正、文山、萬華等五區，兩年新屋房價漲逾兩成者比重超過四成，推升台北市整體新建案每坪成交均價站上131萬元、再創新猷。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，在營造成本不斷提高、國內經濟表現佳，加上《平均地權條例》新修法中禁止預售屋轉售、抑制市場倒貨賣壓，且開發商財務狀況佳。

他強調，尤其輝達題材、台股財富效應、央行鬆綁第二戶貸款至七成等，台北市預售房價不僅完全打破過去慣性，更是這波打房措施中六都最早走出恐慌、衰退的都會區。

以第2季數據來看，各區房價中，以文山區新建案每坪成交價107.6萬元最低，其次是北投、大同、萬華及內湖等地，是目前北市相對低價的預售前五名區域。