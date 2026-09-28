嘉科二期將擴建198公頃 賴總統：嘉義邁向科技大縣

賴清德總統28日午間前往嘉義「民雄雙福保安宮」參香祈福，向鄉親說明在嘉義縣政府與中央攜手合作下，嘉義縣已成為台灣最重要的無人機產業聚落。並強調，台灣經濟持續發展，政府將普發每人1萬元現金，讓全民共享AI紅利，並提高老農津貼、國民年金給付、推動「0到18歲成長津貼」等社福政策，讓國人生活更好。

賴總統致詞時表示，雙福宮是地方重要信仰中心，今天非常高興前來參拜，祈求保生大帝保佑台灣國泰民安、風調雨順，嘉義民雄四時無災、八節有慶，並代表臺灣人民獻上「佑濟群生」匾額。

賴總統表示，稍早主持「中科院民雄航太暨無人機產業園區開工動土及民雄院區啟用典禮」，民雄院區涵蓋研究、試驗、檢測及生產線等設施，面積達20多公頃；此次動土後也將引進民間產業，目前已有200多家無人機公司登記，加上民雄擁有4所大學，未來嘉義縣將成為台灣最重要的無人機產業發展縣市，民雄也將成為台灣、甚至亞洲重要的無人機產業聚落。

賴總統提到，國科會公告「嘉義園區擴建計畫(二期擴大)」徵求意見，嘉科二期將擴建198公頃，未來半導體先進封裝測試、人工智慧、矽光子、量子運算，以及5G、6G次世代通訊等最先進科技產業，都將進駐嘉義縣。嘉義縣將由農轉工，從工商大縣進一步邁向科技大縣。

賴總統表示，在立法委員蔡易餘、嘉義縣政府與中央攜手合作下，半導體、人工智慧等先進科技產業及國防科技產業建設，正一步一步在落實，這不僅攸關嘉義縣的發展，對臺灣也非常重要。民雄已經脫胎換骨，未來要妥善規劃都市計畫，在歷任縣長奠定的良好基礎下，相信一定能持續發展。

賴總統指出，臺灣經濟發展，倘若立法院順利通過預算，明年政府將普發每人1萬元現金，讓全民共享AI紅利。此外，政府也持續強化各項社福政策，包括老農津貼及國民年金給付分別調升至每人每月1萬元及5,000元，並推動「0到18歲成長津貼」，18歲以下孩子每人每月補助5,000元，18年共可領取108萬元；孩子在18歲時，無論要繼續升學、學習技術或創業，都能擁有一筆資金可以運用。政府也將持續推動現行的「0到6歲國家一起養」政策，每月提供第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元育兒津貼。

賴總統表示，政府也推動高中職全面免學費，並提供私立大專校院學生每年3.5萬元學雜費補助，低收入戶再加碼2萬元、中低收入戶加碼1.5萬元，希望每個人都能透過教育取得專業知識，進而改善生活，個人生活好，國家社會才會好；國家也可以透過教育栽培人才，人才多、人才好、國家社會也會跟著更好。尤其，台灣經濟進步，政府應支持任何想讀書的孩子有書可讀。