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高鐵迎戰收假超尖峰 首創台中快速折返、嘉義全車自由座

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋節、教師節四天連假28日進入收假日，高鐵迎戰下午至晚間返程超尖峰，首度採取兩項疏運措施，包括讓南港至台中的南下區間車抵達台中後直接改停北上月台，縮短列車折返整備時間；另自下午1時起機動加開4班北上全車自由座列車，其中2班首度從嘉義發車，縮短嘉義、雲林、彰化等站自由座旅客等候時間。

台灣高鐵表示，因應收假人潮，今天上午11時起在高鐵台中站成立「前進指揮所」，全力備戰疏運高峰。交通部長陳世凱也前往台中站視察，了解高鐵因應收假人潮的疏運措施。

高鐵指出，本次疏運加班車班表特別安排8班南港至台中的南下區間列車，抵達台中後直接改停北上月台，每班列車可節省約1小時整備及折返時間，讓超尖峰時段每小時均能配置1班北上、9節自由座的區間列車，快速疏解台中以北自由座人潮。

另外，高鐵自今日下午1時起機動加開4班北上、沿途各站停靠的全車自由座列車，商務車廂除外，其中2班首度從嘉義站發車，盼縮短嘉義、雲林及彰化等站自由座旅客候車時間，加速疏解站內人潮。

高鐵表示，透過台中站快速折返及機動加開全車自由座列車，可強化車組靈活運用，加速台中站折返整備，在新世代列車上線前創造額外運能，紓解收假尖峰人潮。

交通部表示，因應疏運超尖峰人潮，在新世代列車上線前，將持續協調各運具進行「運具聯防」，協助高鐵疏運旅客。交通部今天也協調台鐵增加5班列車停靠新烏日站，包括4班增停及1班加開，提供旅客更多北返選擇。

高鐵表示，今年中秋節受到假期特性及全台天氣晴朗等因素影響，返鄉及出遊人潮增加，旅運需求再創高峰。高鐵員工今天全力投入疏運，並依旅客目的地引導分流搭乘。

高鐵各車站已規劃自由座及對號座分流排隊動線，旅客應配合站務人員指引依序乘車；自由座旅客也應優先禮讓對號座旅客上車，列車到站時保持車門及車間玄關動線暢通，以利旅客快速上下車。高鐵也提醒，未購買商務車廂車票的旅客不得進入商務車廂。

此次中秋節及教師節假期疏運期間為9月24日至29日，高鐵34組列車全數投入營運，6天共加開176班次列車，包括南下70班、北上106班，期間並機動加開7班全車自由座列車，6天共提供1,157班次旅運服務。

此外，高鐵自日本引進的N700ST新世代列車已陸續運抵台灣，目前進行各項安全測試。高鐵表示，首批N700ST列車預計明年7月正式上線營運，屆時將進一步增加運能。

高鐵 嘉義 自由座

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