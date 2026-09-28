中秋連假人潮湧現！遠百業績成長近三成、SOGO復興館增逾6%

中秋連假人潮湧現，遠百（2903）受惠中秋聚餐需求升溫，加上周年慶檔期提前暖身，推升整體百貨人潮顯著成長，其中遠百業績成長近三成，轉投資SOGO復興館整體亦成長逾6%，挹注集團業績表現。

遠百表示，今年中秋、教師節連假帶動業績成長近三成，主要成長動能來自中秋聚餐需求，帶動餐飲業種業績走揚，家用家電部門表現也相當突出，精品業績同樣有不錯表現，顯示連假期間民眾聚餐、購物需求同步升溫。

遠東SOGO表示，今年中秋節較去年提早近兩週，也讓整體買氣提前發酵，尤其月餅、蛋黃酥、水果禮盒等送禮商品表現相當不錯。其中，忠孝館「彰化新口味蛋黃酥」、「香港美心月餅」，以及復興館「林記糕餅」等人氣名店快閃櫃位相當熱賣。「彰化新口味蛋黃酥」每日限量供應，多次於上午開賣後不到中午便銷售一空，反映節慶送禮需求熱絡。

四天連假期間，不少民眾安排返鄉或出國旅遊，遠東SOGO忠孝館餐飲及超市業績仍相對強勁，中秋聚餐及烤肉需求帶動肉品、生鮮等相關商品成長，男裝業種亦有兩位數成長。復興館整體業績則成長逾6%，其中美食街及主題餐廳同樣受惠親友聚餐需求，業績成長約2%。

至於遠東Garden City，新開幕效應持續發酵，中秋連假吸引不少家庭及親子客群到訪。業者指出，Garden City以多元餐飲、特色美食、具話題性的空間造景設計，以及寬敞舒適的親子賣場，打造多元休閒體驗，並結合松菸展覽、台北大巨蛋連續多日球賽等活動，吸引民眾到訪，形成「吃、逛、玩、拍」的休閒消費動線。

Garden City連假期間各業種均有不錯表現，其中又以餐飲、美妝香氛、家電3C及兒童商品最為突出，顯示家庭及親子客群帶動的餐飲、休閒與購物需求，持續挹注新商場營運表現。