金屬中心董事長交棒 吳忠春接任

金屬工業研究發展中心迎來新任董事長，由長期深耕金屬材料、熱處理技術及產學合作的吳忠春接棒劉嘉茹。過去一年，劉嘉茹董事長帶領金屬中心積極跨域布局，串聯國內外產、學、研夥伴，讓中心累積多年的研發能量加速走向產業應用；未來在吳忠春董事長帶領下，除延續既有成果，更將結合其深厚的金屬材料專業與產學研實務經驗，進一步強化核心技術、產業需求與國際資源鏈結，陪伴台灣產業迎向下一階段轉型與成長。

劉董事長在今年3月創新舉辦首屆「金工顧產業 共榮嘉年華」活動，一次集結金屬中心從材料、製程到智慧應用的研發成果，吸引中央與地方政府、公協學會、企業及學研界數百位代表參與，進而促成跨領域交流與合作；在國際創新成果方面，金屬中心今年更於美國愛迪生獎一舉拿下2銀2銅，創造中心光榮獲獎紀錄，促進中心在國際舞台展現臺灣研發創新能量。

在智慧科技方面帶領中心攜手中華電信導入AI、5G、雲端及資通訊技術。同時協助政府推動首屆「臺灣機器人競賽」，透過建置真實場域驗證環境，建構從技術研發到市場導入的完整創新鏈結。另外在智慧醫療布局，則整合智慧手術機器人、智慧血流感測器及重複性經顱磁刺激術等前瞻技術，積極串聯長庚體系、高醫體系、國泰綜合醫院、秀傳醫療體系、臺北市立聯合醫院所等夥伴，讓高階精準治療、遠距會診及術後生理即時監測等技術，實際走入偏鄉醫療、長照據點與在宅照護等場域。

尤其在無人載具領域有策略地已與美國國防科技大廠Anduril、法國無人機大廠Parrot建立合作關係，並和美國Edgesource合作推動Blue UAS合規輔導，協助國內業者掌握美國國防市場要求。同時中心亦與中科院深化無人機關鍵技術與測試驗證合作，攜手愛知製鋼等夥伴發展輕稀土磁石技術，強化馬達關鍵材料自主能量；另與內政部建研所籌建國內首座「無人機抗風驗證場域」，並結合中華電信 AI、5G、雲端等技術推動智慧巡檢應用。在水下領域，則透過高雄茄萣海洋科技產業創新專區（MTIC），整合研發、人才培育及測試驗證能量，持續強化我國無人載具領域自主技術、供應鏈韌性及國際市場競爭力。

最後半導體領域亦是過去一年重要布局。金屬中心正式啟用半導體檢測實驗室，並攜手SEMI國際半導體產業協會及日立先端科技台灣，共同強化半導體設備與關鍵零組件檢測服務能量，不僅補足南臺灣半導體高階檢測驗證服務需求，更透過檢測驗證、材料分析及製程改善等技術服務，協助南部金屬加工、精密機械、扣件等傳統產業加速切入半導體設備與關鍵零組件供應鏈。

此次接任董事長的吳忠春，長期投入金屬材料及熱處理技術研究，現為南臺科技大學特聘教授，專長涵蓋金屬材料、顯微結構分析、熱處理分析等領域，兼具學術研究、人才培育與技術實務經驗。並長期與台灣金屬產業保持緊密連結，目前亦擔任台灣金屬熱處理學會理事長，多年來持續投入產業技術交流與人才培育。

從劉嘉茹董事長任內積極「向外跨域、鏈結國際」，到吳忠春董事長接棒後進一步「向下扎根、深化產業」，象徵金屬中心站在既有成果上展開下一階段發展。未來在其帶領下，金屬中心可望進一步深化「核心技術與新興應用並進」發展模式：一方面持續厚植金屬材料、熱處理、製程、節能等基礎實力，協助傳統產業升級；另一方面將這些核心技術更緊密銜接AI智慧製造、淨零能源、無人載具、半導體及高值製造等新興領域，讓跨域創新最終回到產業需求與市場價值。