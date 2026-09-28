嘉興街都更工地火警後續 住都中心啟動居民安置、督促工地復原

國家住宅及都市更新中心表示，嘉興街都更工地26日晚間發生火警，在警消全力搶救下火勢已撲滅。國家住都中心28日表示，持續處理後續事宜，除關懷救災中身體不適的消防同仁，也完成周邊住戶訪視，並啟動居民安置協助，同時將與相關單位合作釐清起火原因，督促施工團隊做好工地復原及安全防護。

住都中心指出，國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮今日上午親自前往北醫，探視救災過程中身體不適的消防同仁。經了解，該名消防同仁目前恢復狀況良好，預計29日即可轉入普通病房休養。中心對基層警消在火警救災中的英勇付出，表達敬意與感謝。

在居民安置方面，住都中心表示，專案團隊自27日起至28日上午，已完成周邊所有住戶的訪視與關懷工作，並向受影響居民說明後續協助措施。若居民有外宿需求，可直接與承造商億東營造的專責窗口聯繫，中心將全力協助安排安置事宜，以降低火警對居民生活造成的不便。

此外，柯茂榮前往醫院探視期間，臺北市政府消防局莫局長也特別到場會同關切；內政部消防署災害管理組組長邱景祥則代表內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章前往醫院慰問，持續關心受傷警消的恢復情形。

住都中心表示，後續將持續與臺北市政府及火調單位密切合作，釐清此次火警起火原因，並嚴格督促施工團隊落實工地復原及安全防護工作，持續處理火警後續相關事宜。