快訊

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

貓咪受困高樓外牆 救援人員剛就位「牠一個後空翻」自己上來了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉興街都更工地火警後續 住都中心啟動居民安置、督促工地復原

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國家住宅及都市更新中心表示，嘉興街都更工地26日晚間發生火警，在警消全力搶救下火勢已撲滅。國家住都中心28日表示，持續處理後續事宜，除關懷救災中身體不適的消防同仁，也完成周邊住戶訪視，並啟動居民安置協助，同時將與相關單位合作釐清起火原因，督促施工團隊做好工地復原及安全防護。

住都中心指出，國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮今日上午親自前往北醫，探視救災過程中身體不適的消防同仁。經了解，該名消防同仁目前恢復狀況良好，預計29日即可轉入普通病房休養。中心對基層警消在火警救災中的英勇付出，表達敬意與感謝。

在居民安置方面，住都中心表示，專案團隊自27日起至28日上午，已完成周邊所有住戶的訪視與關懷工作，並向受影響居民說明後續協助措施。若居民有外宿需求，可直接與承造商億東營造的專責窗口聯繫，中心將全力協助安排安置事宜，以降低火警對居民生活造成的不便。

此外，柯茂榮前往醫院探視期間，臺北市政府消防局莫局長也特別到場會同關切；內政部消防署災害管理組組長邱景祥則代表內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章前往醫院慰問，持續關心受傷警消的恢復情形。

住都中心表示，後續將持續與臺北市政府及火調單位密切合作，釐清此次火警起火原因，並嚴格督促施工團隊落實工地復原及安全防護工作，持續處理火警後續相關事宜。

都更 北醫 工地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公辦都更工地火警、1消防員疑熱衰竭送醫 蔣萬安晚間探視

高雄某運輸公司物料區火警致濃煙 起火原因待釐清

北市消防員打火疑熱衰竭進加護病房 今清醒仍插管不能說話

高雄鋼捲鐵皮廠火警「黑龍捲」盤據廠房畫面驚人 20分撲滅小貨車燒毀

相關新聞

屏東觀光赴日推廣再下一城 推介會接力東京旅展

屏東縣政府持續拓展日本旅遊市場，繼分別於東京、福岡舉辦觀光推介會後，9月24日至27日再接力參加日本東京旅展，向日本民眾推廣屏東多元的自然景觀、文化體驗、美食及運動旅遊魅力。

航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持9成上下。

竹市115年優良不動產從業人員名單揭曉 10月21日頒獎表揚

為表彰具有「專業」、「熱誠」服務的不動產從業人員，鼓勵不動產業者建立優良形象，創造優質產業生態，今年舉辦「新竹市優良不動產從業人員評選及獎勵活動」，活動於5月26日啟動，參選人歷經兩階段評選後，最終評選結果日前出爐，共6位從業人員及1家業者獲選，並將於今年10月21日舉辦表揚大會，公開肯定優良從業人員及業者的專業表現。

超商雙雄搶攻外籍人才！全家培育逾60位外籍店長 統一超招募破1,300人

台灣零售業積極延攬國際人才，全家與統一超商雙雙加碼布局外籍人才培育與友善職場，將外籍夥伴視為門市營運的重要新戰力。根據人力銀行統計，2025年有逾4萬名外籍人士在台求職，較前一年成長28%，更有四成企業主動開放外籍人才職缺，顯示企業對國際人才的需求持續升溫。

陽明戲院自辦都更變身商場、影城大樓 估價師：更新後價值逾23億

據北市府、實價資料顯示，近五年台北市就有五家老戲院更新重建，五家老戲院更新後價值超過215億元，其中僅陽明戲院、日新戲院在更新後依舊保留電影院。

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

Big City遠東巨城購物中心持續觀察消費者生活需求，10月起推出全新「寵愛自己」系列企劃，一個人也能自在享受購物、美食與生活樂趣，未來更將依不同檔期推出多元主題，豐富消費體驗。同時，全台零售業首創「快享會員」也將正式登場，簡化入會流程，優惠資訊隨時掌握；國慶連假則迎來一年一度「Big City第九屆街頭藝術節」跨界演出、親子體驗與精彩決賽，打造10月吃喝玩樂、藝文同歡的秋日盛會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。