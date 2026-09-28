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高屏二快屏東端今動土 未來可望縮短高屏行車時間

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」（高屏二快）屏東端C1標，今（28）日在屏東縣九如鄉舉行動土祈福典禮。照片／並縣府提供
「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」（高屏二快）屏東端C1標，今（28）日在屏東縣九如鄉舉行動土祈福典禮。照片／並縣府提供

「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」（高屏二快）屏東端C1標，28日在屏東縣九如鄉舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、屏東縣長周春米及中央、地方各級長官與地方代表共同見證，象徵高屏二快正式進入施工階段。周春米縣長表示，高屏兩地生活與產業往來緊密，高屏二快完工後將進一步縮短高屏交通距離，串聯大南方新矽谷及沿線產業發展，為屏東交通及產業升級注入新動能。

縣長周春米表示，高屏二快的推動可追溯至2016年，當時潘孟安前縣長率縣府團隊向行政院、交通部爭取六大交通建設，高屏二快即為其中之一，如今終於正式動土。縣府也將配合交通建設發展，持續推動鄰近產業園區規劃，帶動屏北產業升級，並將交通建設視為招商及產業發展的重要基礎。感謝中央各部會及相關單位支持，讓高屏二快能順利進入施工階段，期待後續工程如期、如質完成。

屏東縣政府表示，本次動土的C1標為「高雄－屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660～19K+540新建工程」，工程長度約880公尺，契約金額23.11億元，工期1,020日曆天，預定118年9月完工。工程主要包含主線橋梁、台3線東出及西入匝道，以及橋下側車道等，主線採雙向4車道，並以高架方式跨越台3線；工程規劃也兼顧既有台3線交通動線及人本需求，設置自行車及人行專用道。

行政院長卓榮泰表示，高屏二快從去年9月建設計畫核定後，經過一年時間推動整體規劃，今天正式開工動土，達成先前所設定的階段性目標。卓院長說，隨著高科技及產業快速發展，高雄、屏東的產業圈與生活圈更加緊密，現有交通路網需要進一步補強，因此高屏二快的核心構想，就是在既有台88、國道10號等東西向交通路線之外，再增加一條快速道路，讓高雄與屏東更加緊密連結。

卓院長表示，高屏二快具有三項重要意義，首先是產業廊道，可串聯屏東周邊科技、生技及農業等產業園區，讓未來人流、物流更加順暢；其次是生活道路，完成後可朝高雄、屏東30分鐘生活圈目標邁進，未來配合高鐵南延計畫，也將增加新的交通節點選擇；第三則是韌性通道，面對天災或緊急需求時，可提供更具韌性的交通選擇，提升整體應變能力。

交通部長陳世凱表示，交通部將全力推動工程，朝118年完工目標邁進。陳部長說，高屏二快是依循賴總統「均衡台灣」目標推動的重要交通建設，也是大南方新矽谷計畫的重要基礎，除產業發展外，交通建設同樣是串聯區域發展的關鍵。交通部未來將持續加速各項交通節點建設，包括高鐵南延等計畫，逐步完善屏東整體交通路網。

縣府表示，隨著C1標正式動工，後續各標工程也會陸續推動，縣府將配合中央推進用地、地方溝通及相關建設工作，並掌握周邊產業發展機會，讓交通建設與產業布局相互串聯，逐步完善屏東整體交通路網，帶動高屏區域均衡發展。

屏東 時間 周春米

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