奇鈦科紫外光吸收劑獲歐食品接觸法規認證 加碼進軍電池材料市場

奇鈦科（3430）日前表示，公司今年積極拓展電池材料市場，並成立電子與電池材料新事業部，目標電池材料能占明年整體營收3%、2028年占8%。

奇鈦科日前召開法人說明會，公司指出，今年紫外光吸收劑產品，獲歐洲食品接觸法認證，相關產品可應用於食品、保養品包材等，未來預計可在歐洲、中東、南美等遵循歐洲食品規範地區擴大市場及應用，將成為一大動能。

公司表示，奇鈦科紫外光吸收劑GA403在技術上有所突破，可覆蓋280-400奈米波段，改善現行材料UV防護能力不足的問題，將可廣泛應用於食品、醫藥品包材等領域，前景可期。

奇鈦科也指出，公司今年開拓電池材料產品，目前主要包含電極粘結劑、分散添加劑、電解液、無機儲能材料等。鎖定非中國的儲能設施客戶，現已多項產品處於送樣階段、部分產品獲客戶認證。希望2027年電池材料營收能突破總營收3% ，2028能達到總營收的8%。

另外，奇鈦科看好藍光吸收劑市場成長前景，目前已有新產品通過指標客戶認證、兩項新產品已投入量產。希望隨著終端客戶認證及放量，未來一至兩年內銷售有望逐步放大。

回顧上半年營運，奇鈦科表示，因美伊戰爭導致中國客戶預防性備貨，中國市場銷售顯著增加，帶動今年前八月營收年增21%。展望明年，隨藍光吸收劑及其他高階應用產品逐步貢獻，公司對營收成長仍持保守樂觀態度，期能達到兩位數成長規模。