屏東觀光赴日推廣再下一城 推介會接力東京旅展

屏東縣政府持續拓展日本旅遊市場，繼分別於東京、福岡舉辦觀光推介會後，9月24日至27日再接力參加日本東京旅展，向日本民眾推廣屏東多元的自然景觀、文化體驗、美食及運動旅遊魅力。

活動現場除展示屏東特色旅遊資訊，更推出互動活動及限定好禮，並加碼提供20名「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」免費參賽名額，吸引日本民眾踴躍來屏東旅遊。

本次屏東展區準備多種旅遊書冊及觀光交通宣傳資料，從屏東各地景點、特色旅遊路線，到台灣好行等大眾運輸資訊，協助日本旅客掌握屏東旅遊方式。透過圖文並茂的旅遊資訊，呈現屏東從山海景觀、歷史文化到城鎮生活的多元魅力，並介紹墾丁、恆春半島、東港、大鵬灣、原鄉及屏東市等不同區域的特色，讓日本民眾進一步認識屏東。

為增加與日本旅客的互動，本次旅展也特別準備屏東原創設計小禮物作為限定贈品，現場民眾只要追蹤屏東觀光相關社群帳號或填寫問卷，即可獲得精美小禮物。透過簡單有趣的互動方式，吸引不少日本民眾主動參與，並進一步關注屏東旅遊資訊及社群內容。

本次旅展另一項亮點，是加碼提供20名「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」免費參賽名額。屏東擁有陽光、海岸及豐富自然景觀，近年也積極結合運動與觀光，透過馬拉松等大型活動拓展國際旅遊市場，讓日本民眾有機會以「跑步」方式認識屏東，展現屏東發展運動旅遊及深度旅遊的特色。

活動期間，屏東展區吸引不少日本民眾駐足交流，現場民眾除關注屏東自然景觀與南國氣候，也主動詢問前往屏東的交通方式、旅遊路線及馬拉松活動資訊。透過旅展面對面交流，讓日本民眾進一步認識屏東，也傳遞屏東兼具自然、人文、休閒及戶外活動的觀光特色。

縣府交通旅遊處表示，日本一直是屏東重要的國際旅遊市場，未來將持續透過日本旅展、觀光推廣活動、產業交流及社群媒體等多元管道，深化與日本旅遊市場的交流與合作，持續推廣屏東獨特的自然、文化、美食及運動旅遊魅力，吸引更多日本旅客走進屏東、認識屏東，親身感受屏東陽光、海洋與人文交織的南國魅力。