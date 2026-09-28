快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航空業者普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔。長榮航空／提供
航空業者普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔。長榮航空／提供

航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持9成上下。

法人指出，在客運高票價、高載客率及AI伺服器、半導體等高科技貨源支撐下，航空業第4季營運仍有支撐；11月登場的台北國際旅展（ITF），則將成為觀察明年旅遊市場需求與產品變化的重要指標。

長榮航空客運表現同樣維持高檔，短程的東北亞、東南亞等熱門旅遊航線載客熱度不減，大陸及澳門航線訂位也呈現平穩成長。因應需求，9月21日至10月11日增加桃園－仁川加班機，每周航班由14班增至18班；10月25日起桃園－杭州航班也由每周3班增至5班。

貨運方面，華航、長榮航表示，伺服器零組件、網通設備需求延續，加上電子新品進入備貨期，整體貨量維持暢旺，將持續彈性調配機隊艙位，爭取適合貨型，提升艙位利用率。第4季進入傳統貨運旺季，半導體零組件、消費性電子及新手機相關零組件出貨需求可望增加，成為貨運市場另一項支撐。

星宇航空則持續擴大航網及轉機市場布局，與華航、長榮航形成不同的航網競爭策略。整體而言，四大航空客運市場目前仍受到雙十、賞楓、聖誕跨年、寒假及春節等旅遊旺季支撐，航空公司也依不同季節與客群推出產品及促銷方案，搶攻全年旅遊需求。

航空及旅遊業者表示，從近期訂位來看，熱門假期及旅遊檔期需求仍強，國人出國頻率提高，也讓旅遊市場逐步從集中旺季走向全年化。11月ITF將集中呈現明年各國旅遊產品、航線及票價策略，也將成為航空、旅行業者觀察明年旅遊景氣、消費型態及市場競爭的重要窗口。

航空貨運第4季受惠於AI伺服器、半導體等高科技貨源支撐下，華航、長榮航等業者第4季營運仍有支撐。華航資料照
航空貨運第4季受惠於AI伺服器、半導體等高科技貨源支撐下，華航、長榮航等業者第4季營運仍有支撐。華航資料照

旅展 虎航

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

星宇航空搶轉機商機

ETF布局 Q4股優於債 透過台股、海外科技股搶成長商機

台股市值型ETF有戲！吸引資金聚焦 投資人布局Q4行情重要工具

CPO設備供應商出貨爆發 直得、高明鐵等啟動擴廠計畫

相關新聞

陽明戲院自辦都更變身商場、影城大樓 估價師：更新後價值逾23億

據北市府、實價資料顯示，近五年台北市就有五家老戲院更新重建，五家老戲院更新後價值超過215億元，其中僅陽明戲院、日新戲院在更新後依舊保留電影院。

航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持9成上下。

竹市115年優良不動產從業人員名單揭曉 10月21日頒獎表揚

為表彰具有「專業」、「熱誠」服務的不動產從業人員，鼓勵不動產業者建立優良形象，創造優質產業生態，今年舉辦「新竹市優良不動產從業人員評選及獎勵活動」，活動於5月26日啟動，參選人歷經兩階段評選後，最終評選結果日前出爐，共6位從業人員及1家業者獲選，並將於今年10月21日舉辦表揚大會，公開肯定優良從業人員及業者的專業表現。

超商雙雄搶攻外籍人才！全家培育逾60位外籍店長 統一超招募破1,300人

台灣零售業積極延攬國際人才，全家與統一超商雙雙加碼布局外籍人才培育與友善職場，將外籍夥伴視為門市營運的重要新戰力。根據人力銀行統計，2025年有逾4萬名外籍人士在台求職，較前一年成長28%，更有四成企業主動開放外籍人才職缺，顯示企業對國際人才的需求持續升溫。

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

Big City遠東巨城購物中心持續觀察消費者生活需求，10月起推出全新「寵愛自己」系列企劃，一個人也能自在享受購物、美食與生活樂趣，未來更將依不同檔期推出多元主題，豐富消費體驗。同時，全台零售業首創「快享會員」也將正式登場，簡化入會流程，優惠資訊隨時掌握；國慶連假則迎來一年一度「Big City第九屆街頭藝術節」跨界演出、親子體驗與精彩決賽，打造10月吃喝玩樂、藝文同歡的秋日盛會。

環氧科技摘玉山獎 循環技術獲肯定

深耕貴金屬循環再利用的環氧科技，持續將貴金屬回收技術朝高純度再生材料與低碳應用發展，是國內首家、也是目前唯一金、銀、鈀、鉑4項主要工業貴金屬全數通過UL 2702最高「白金級」認證的企業。公司日前榮獲「第23屆國家品牌玉山獎」肯定，代表多年累積的循環技術與再生材料成果，正逐步轉化為品牌價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。