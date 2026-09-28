航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持9成上下。

法人指出，在客運高票價、高載客率及AI伺服器、半導體等高科技貨源支撐下，航空業第4季營運仍有支撐；11月登場的台北國際旅展（ITF），則將成為觀察明年旅遊市場需求與產品變化的重要指標。

長榮航空客運表現同樣維持高檔，短程的東北亞、東南亞等熱門旅遊航線載客熱度不減，大陸及澳門航線訂位也呈現平穩成長。因應需求，9月21日至10月11日增加桃園－仁川加班機，每周航班由14班增至18班；10月25日起桃園－杭州航班也由每周3班增至5班。

貨運方面，華航、長榮航表示，伺服器零組件、網通設備需求延續，加上電子新品進入備貨期，整體貨量維持暢旺，將持續彈性調配機隊艙位，爭取適合貨型，提升艙位利用率。第4季進入傳統貨運旺季，半導體零組件、消費性電子及新手機相關零組件出貨需求可望增加，成為貨運市場另一項支撐。

星宇航空則持續擴大航網及轉機市場布局，與華航、長榮航形成不同的航網競爭策略。整體而言，四大航空客運市場目前仍受到雙十、賞楓、聖誕跨年、寒假及春節等旅遊旺季支撐，航空公司也依不同季節與客群推出產品及促銷方案，搶攻全年旅遊需求。

航空及旅遊業者表示，從近期訂位來看，熱門假期及旅遊檔期需求仍強，國人出國頻率提高，也讓旅遊市場逐步從集中旺季走向全年化。11月ITF將集中呈現明年各國旅遊產品、航線及票價策略，也將成為航空、旅行業者觀察明年旅遊景氣、消費型態及市場競爭的重要窗口。