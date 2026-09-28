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竹市115年優良不動產從業人員名單揭曉 10月21日頒獎表揚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市115優良不動產從業人員獲選名單，將於10月21日頒獎表揚。圖／竹市府提供
新竹市115優良不動產從業人員獲選名單，將於10月21日頒獎表揚。圖／竹市府提供

為表彰具有「專業」、「熱誠」服務的不動產從業人員，鼓勵不動產業者建立優良形象，創造優質產業生態，今年舉辦「新竹市優良不動產從業人員評選及獎勵活動」，活動於5月26日啟動，參選人歷經兩階段評選後，最終評選結果日前出爐，共6位從業人員及1家業者獲選，並將於今年10月21日舉辦表揚大會，公開肯定優良從業人員及業者的專業表現。

新竹市政府表示，每一份專業，都是守護安居的力量；每一次用心服務，都是市民信任的累積。恭喜今年獲得表揚的不動產經紀人員、地政士及租賃住宅服務業者，感謝各位站在市民需求第一線，以合法、專業且熱誠的服務，維護交易安全與市場秩序，為每一個家庭守護安心成家的夢想。

市府指出，這份榮耀不僅是對優良從業人員的肯定，更是持續精進、追求卓越的力量。面對竹市持續發展的不動產市場，期盼業界持續提升專業、善用科技，以更貼心、透明的服務回應市民需求，與市府攜手打造「安居科技城」，讓市民住得安心、生活幸福，共同打造更宜居、更幸福的新竹市。

這次優良不動產從業人員選拔，由竹市相關不動產公會推薦參選，共計3位地政士、6位不動產經紀人員及2家租賃住宅服務業者。基於優質嚴選精神，評選分兩階段辦理，書面審查合格參選人名單，於今年8月上網公布5天，無人異議後，分別召開本市115年度優良地政士評選委員會、優良租賃住宅服務業評選小組及優良不動產經紀人員評選委員會，進行複評，經各委員會委員就各評審項目及參選申請書逐項討論後綜合評審，共有優良地政士盧正翰、楊玉華及陳桂美3位獲選、優良不動產經紀人員由楊岳勳、張景茹、林宜慧3位獲選，優良租賃住宅服務業星鴻股份有限公司新竹辦事處1家獲獎。

此次評選結果的受獎人名單將公布於新竹市政府、地政處官網（ https://land.hccg.gov.tw/ ）及地政處臉書，並規劃於10月21日舉辦「115年優良不動產從業人員選拔表揚大會」，公開表揚獲獎人員及業者，肯定其在不動產服務領域的專業表現，也期盼透過優良典範帶動業界提升服務品質，共同營造安心、透明的居住與交易環境。

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