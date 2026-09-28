超商雙雄搶攻外籍人才！全家培育逾60位外籍店長 統一超招募破1,300人

台灣零售業積極延攬國際人才，全家與統一超商雙雙加碼布局外籍人才培育與友善職場，將外籍夥伴視為門市營運的重要新戰力。根據人力銀行統計，2025年有逾4萬名外籍人士在台求職，較前一年成長28%，更有四成企業主動開放外籍人才職缺，顯示企業對國際人才的需求持續升溫。

全家從2023年啟動外籍人才培育計畫，逐步建立從校園、職場到管理職的發展路徑；統一超商則透過外籍生示範店、多語系輔助工具及友善工作環境，拓展多元人才招募管道，兩大超商各自從人才培育與職場支持切入，積極延攬不同背景的零售新戰力。

全家自2023年即啟動外籍人才培育計畫，從語言、文化與第一線工作適應等需求著手；2024年更開設外籍人才培訓專班，建立系統化培育機制；2025年培育夥伴陸續進入店舖，將所學轉化為第一線營運實力；今年更首度透過人才評選與表揚，看見外籍夥伴從店舖服務、營運管理到團隊協作的成長成果，串起從「培育、入店到發展」的多國籍人才職涯路徑。

歷經四年布局，全家目前已有逾700位外籍夥伴投入店舖營運，並陸續培育超過60位外籍店長，建構從校園到職場、從第一線到管理職的完整人才發展路徑。為協助外籍人才克服初入台灣職場的語言、文化及生活習慣差異，「全家」更以「好溝通、好上手、好安心」三大育才機制，打造友善的工作環境。

其中，「好溝通」透過外籍華語文培訓專班、多語系線上學習課程及教學輔具，協助夥伴理解商品名稱、服務用語與店務內容；「好上手」則將既有訓練內容重新拆解，透過容易理解的工作流程、任務教學及實作方式，協助夥伴逐步累積獨立作業與店舖營運能力；「好安心」則結合同鄉夥伴、內部講師及主管陪伴，並提供友善名牌等多元支持管道，降低外籍夥伴初入職場的不安與適應壓力。搭配與台灣夥伴一致的培訓及晉升制度，讓有能力、有意願持續發展的外籍人才，也能在企業內部找到長期職涯方向。

統一超商則持續擴大外籍人才招募管道，2025年進一步於外籍學生聚集區域成立「外籍生示範店」，目前全台已拓展至24家，並透過現職夥伴口碑推薦，吸引更多國際人才加入。根據統一超商內部統計，截至2026年8月底，外籍生、外籍配偶與新住民夥伴已突破1,300人，顯示多元人才已成為門市人力的重要組成。

在職場支持方面，統一超商從「省力化」、「適齡化」及「工作站優化」三大方向著手，透過軟硬體並進，打造不同族群都能安心工作的環境。針對外籍夥伴，導入外籍友善名牌、智能平板即時翻譯及多語系輔助工具，協助新進人員快速融入門市工作，也讓消費者享有順暢無礙的服務體驗；針對樂齡夥伴，則配置放大鏡、減壓地墊、補貨台車及收銀友善椅等設備，並搭配彈性排班制度，降低工作負擔、提升工作舒適度。