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陽明戲院自辦都更變身商場、影城大樓 估價師：更新後價值逾23億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
原陽明戲院外觀。 聯合報系資料照
原陽明戲院外觀。 聯合報系資料照

據北市府、實價資料顯示，近五年台北市就有五家老戲院更新重建，五家老戲院更新後價值超過215億元，其中僅陽明戲院、日新戲院在更新後依舊保留電影院。

值得注意的是，基地面積約385坪的陽明戲院採自辦都更，全案改建後，將規劃為地上八層、地下二層之綜合商場，其中地下一樓和1~2樓將做為零售業商場、3樓為餐飲業，而4~8樓為戲院，並延續陽明戲院名稱。

陽明戲院都更案在2018年12月底取得建照，該案原預計2022年完工，未料因新冠疫情導致延宕，全案已辦理變更設計、工期展延；全案更新單元為士林區光華段四小段282、347-6地號等兩筆土地，更新位置是由安平街以南；大東路以東、文林路101巷以北、文林路以西所圍成街廓，實施者為陽明戲院實業股份有限公司。

據高源不動產估價師聯合事務所估算，陽明戲院更新後價值超過23億元。

至於日新戲院則朝規畫複合式商業大樓，1樓為大型旗艦店面、2~7樓為影城、8~23樓則做為飯店。

目前西門町電影街四家老戲院中就有三家都更重建，包括2003年松陽機構就取得產權、2021年七月拆除重建的日新戲院，以及今年五月各完成交易和整合的西門in89豪華影城、台北戲院，僅剩樂聲戲院還在，西門電影街成為都更街。

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