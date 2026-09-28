快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東巨城推出「寵愛自己」特別企劃，於 1F玻璃屋打造情境展示空間。圖／業者提供
遠東巨城推出「寵愛自己」特別企劃，於 1F玻璃屋打造情境展示空間。圖／業者提供

Big City遠東巨城購物中心持續觀察消費者生活需求，10月起推出全新「寵愛自己」系列企劃，一個人也能自在享受購物、美食與生活樂趣，未來更將依不同檔期推出多元主題，豐富消費體驗。同時，全台零售業首創「快享會員」也將正式登場，簡化入會流程，優惠資訊隨時掌握；國慶連假則迎來一年一度「Big City第九屆街頭藝術節」跨界演出、親子體驗與精彩決賽，打造10月吃喝玩樂、藝文同歡的秋日盛會。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示：「隨著現代人生活型態愈趨多元，消費者不再只是為了家庭或社交而購物，而是在忙碌節奏中尋找屬於自己的 Me Time，從中獲得情緒價值與生活療癒。」看準此一消費轉變，巨城推出全新「寵愛自己」特別企劃，從美妝保養、餐飲、3C、生活家居到娛樂，規劃多元業種的個人生活提案，讓消費者自在享受專屬時光。其中，「Yogibo」以舒適的懶人沙發打造「一個人也很舒服」的生活情境，運用1F玻璃屋規劃情境展示空間，結合香氛、生活選物等商品，呈現從休息、娛樂到自我犒賞的一人生活提案。即日起至10月21日，購買「寵愛自己」企劃商品，持會員QR Code至1F服務台即可兌換「烘焙小日子－手作蛋糕優惠券」乙份，讓一個人的日常，也能多一點甜。

4F美食街期間限定甜點接力登場，9月底起韓國聖水洞名店「Milky Shop」焦糖奶油夾心餅，濃郁焦糖搭配奶油香氣、高雄人氣「望思甜點」帶來各式精緻甜點、「派星堂PALAXY」招牌派星卷登場，可頌層次與千層酥口感完美融合、號稱排隊八公里的「承繼」重磅回虧，人氣招牌-18°C焦糖起司蛋糕，滿足甜點控的味蕾。除了甜點，IP快閃同樣精彩，10月1日至10月28日，韓國超人氣生活文創品牌「wiggle wiggle」降臨5F創藝廳，以繽紛配色與童趣設計打造療癒逛展體驗，帶來各式人氣周邊；6F則於10月3日至11月16日推出「曼迪」快閃，集結話題角色與特色周邊，打造期間限定主題體驗，粉絲們可別錯過。

一年一度街頭藝術節盛事於國慶連假強勢登場，「Big City第九屆街頭藝術節」今年亮點再升級，參賽陣容滿滿新意，不僅有融合音樂、舞蹈、特技等不同領域的跨界新組合，表演形式更多元；報名年齡層更創歷年最大跨度，從最小10歲到最大81歲，超過一甲子的世代同台較勁，展現街頭藝術不分年齡的魅力。10月9日街藝派對率先登場，集結歷屆高手回娘家、親子體驗市集及技藝傳承，10月10日、11日再由音樂組、雜耍組前十強登台爭奪冠軍，邀請大家一起到巨城見證精彩對決。

看準年輕消費族群及新竹日益增加的外籍族群，巨城10月1日起率先推出全台零售業首創「快享會員」服務，簡易入會、省下繁瑣步驟，不用另外下載APP，只要加入巨城LINE好友即可成為會員，並透過LINE即時掌握不定期會員回饋、品牌優惠及專屬活動資訊，讓消費、優惠與生活資訊只需一鍵就到位。全館超值優惠即日起至10月5日，消費滿5,000元回饋2%、滿20,000元回饋5%、滿50,000元回饋8%，最高回饋30,000元電子禮券；活動期間單筆滿2,000元還有機會獲得「PAUL香榭雙人早午餐」、「金色三麥當季雙人套餐」及來店禮等限時好康，10月到巨城，優惠一鍵掌握，好康隨時享有。

巨城10月1日起推出全台百貨首創「快享會員」，掃描QR Code加入巨城LINE好友即可入會。圖／業者提供
巨城10月1日起推出全台百貨首創「快享會員」，掃描QR Code加入巨城LINE好友即可入會。圖／業者提供

遠東巨城10月1日至11月29日4F「派星堂PALAXY」，招牌派星卷巧妙融合可頌層次與千層酥。圖／業者提供
遠東巨城10月1日至11月29日4F「派星堂PALAXY」，招牌派星卷巧妙融合可頌層次與千層酥。圖／業者提供

巨城 國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百貨周年慶10月進入高峰 新光南西率先開跑、信義區接力搶買氣

中秋星級禮遇 遠百精選頂級美味與永續心意

限時5天！7-ELEVEN CITY CAFE「特大杯美式、厚乳拿鐵」同品項買2送2

豐原太平洋百貨周年慶開跑 100張佰元抵用券迅速領完

相關新聞

陽明戲院自辦都更變身商場、影城大樓 估價師：更新後價值逾23億

據北市府、實價資料顯示，近五年台北市就有五家老戲院更新重建，五家老戲院更新後價值超過215億元，其中僅陽明戲院、日新戲院在更新後依舊保留電影院。

航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持9成上下。

竹市115年優良不動產從業人員名單揭曉 10月21日頒獎表揚

為表彰具有「專業」、「熱誠」服務的不動產從業人員，鼓勵不動產業者建立優良形象，創造優質產業生態，今年舉辦「新竹市優良不動產從業人員評選及獎勵活動」，活動於5月26日啟動，參選人歷經兩階段評選後，最終評選結果日前出爐，共6位從業人員及1家業者獲選，並將於今年10月21日舉辦表揚大會，公開肯定優良從業人員及業者的專業表現。

超商雙雄搶攻外籍人才！全家培育逾60位外籍店長 統一超招募破1,300人

台灣零售業積極延攬國際人才，全家與統一超商雙雙加碼布局外籍人才培育與友善職場，將外籍夥伴視為門市營運的重要新戰力。根據人力銀行統計，2025年有逾4萬名外籍人士在台求職，較前一年成長28%，更有四成企業主動開放外籍人才職缺，顯示企業對國際人才的需求持續升溫。

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

Big City遠東巨城購物中心持續觀察消費者生活需求，10月起推出全新「寵愛自己」系列企劃，一個人也能自在享受購物、美食與生活樂趣，未來更將依不同檔期推出多元主題，豐富消費體驗。同時，全台零售業首創「快享會員」也將正式登場，簡化入會流程，優惠資訊隨時掌握；國慶連假則迎來一年一度「Big City第九屆街頭藝術節」跨界演出、親子體驗與精彩決賽，打造10月吃喝玩樂、藝文同歡的秋日盛會。

環氧科技摘玉山獎 循環技術獲肯定

深耕貴金屬循環再利用的環氧科技，持續將貴金屬回收技術朝高純度再生材料與低碳應用發展，是國內首家、也是目前唯一金、銀、鈀、鉑4項主要工業貴金屬全數通過UL 2702最高「白金級」認證的企業。公司日前榮獲「第23屆國家品牌玉山獎」肯定，代表多年累積的循環技術與再生材料成果，正逐步轉化為品牌價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。