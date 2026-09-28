台南永康、仁德全民運動館 ROT 案完成簽約

台南市政府體育局透過促進民間參與公共建設（ROT）模式，引進民間專業經營管理。永康區全民運動館ROT案於9月8日與禔姆股份有限公司完成簽約，仁德區全民運動館ROT案於9月10日與力揚運動事業股份有限公司完成簽約，未來將由民間專業團隊參與場館營運。

台南市長黃偉哲表示，打造完善且便利的運動環境，是市府推動健康城市的重要工作。近年市府積極推動各行政區全民運動館建設，並透過ROT模式導入民間經營量能，目前安南區、新營區、永康區及仁德區全民運動館ROT案均已完成簽約，未來隨各場館陸續完工及啟用，將逐步完善台南市全民運動服務網絡，讓市民享有更便利、多元的運動空間。

體育局長王效文表示，永康區及仁德區全民運動館依照地方需求規劃不同運動服務。永康區全民運動館位於忠孝運動公園內，規劃設置綜合球場、體適能中心及多功能教室，並結合共融式遊戲場、溜冰場及屋頂太陽能光電設施，打造兼具全民運動、親子休閒及節能永續理念的全齡運動園區。

仁德區全民運動館則活化既有育樂活動中心及游泳池，規劃設置綜合球場、體適能中心、瑜珈及韻律教室、全齡體能訓練空間，並將既有戶外泳池改建為室內溫水游泳池，增設熱身池及SPA池，提供市民兼具水域及陸域運動的多元服務。

體育局表示，兩案完成簽約後，將持續與民間機構配合工程及場館營運整備進度辦理後續事項，透過公私協力及專業營運管理，提升公共運動設施服務品質與使用效益。未來永康區及仁德區全民運動館啟用後，將成為地方重要的全民運動據點，持續落實「運動城市、健康台南」的施政願景