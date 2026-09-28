快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康、仁德全民運動館 ROT 案完成簽約

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

台南市政府體育局透過促進民間參與公共建設（ROT）模式，引進民間專業經營管理。永康區全民運動館ROT案於9月8日與禔姆股份有限公司完成簽約，仁德區全民運動館ROT案於9月10日與力揚運動事業股份有限公司完成簽約，未來將由民間專業團隊參與場館營運。

台南市長黃偉哲表示，打造完善且便利的運動環境，是市府推動健康城市的重要工作。近年市府積極推動各行政區全民運動館建設，並透過ROT模式導入民間經營量能，目前安南區、新營區、永康區及仁德區全民運動館ROT案均已完成簽約，未來隨各場館陸續完工及啟用，將逐步完善台南市全民運動服務網絡，讓市民享有更便利、多元的運動空間。

體育局長王效文表示，永康區及仁德區全民運動館依照地方需求規劃不同運動服務。永康區全民運動館位於忠孝運動公園內，規劃設置綜合球場、體適能中心及多功能教室，並結合共融式遊戲場、溜冰場及屋頂太陽能光電設施，打造兼具全民運動、親子休閒及節能永續理念的全齡運動園區。

仁德區全民運動館則活化既有育樂活動中心及游泳池，規劃設置綜合球場、體適能中心、瑜珈及韻律教室、全齡體能訓練空間，並將既有戶外泳池改建為室內溫水游泳池，增設熱身池及SPA池，提供市民兼具水域及陸域運動的多元服務。

體育局表示，兩案完成簽約後，將持續與民間機構配合工程及場館營運整備進度辦理後續事項，透過公私協力及專業營運管理，提升公共運動設施服務品質與使用效益。未來永康區及仁德區全民運動館啟用後，將成為地方重要的全民運動據點，持續落實「運動城市、健康台南」的施政願景

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從球場到周邊環境 竹北市長參選人吳旭智提世興棒壘球場升級計畫

中市共享運具進駐逢甲、台體大 鼓勵學生「以租代買」

運動部「隱藏好康」被挖出！她免費爽上8堂皮拉提斯 全台22處可參加

巴黎奧運紫色跑道搬進恆春 山海國小學童驚呼：好像變奧運選手

相關新聞

陽明戲院自辦都更變身商場、影城大樓 估價師：更新後價值逾23億

據北市府、實價資料顯示，近五年台北市就有五家老戲院更新重建，五家老戲院更新後價值超過215億元，其中僅陽明戲院、日新戲院在更新後依舊保留電影院。

航空第4季客運旺、ITF旅展買氣成明年指標

航空四雄華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔，載客率有望維持9成上下。

竹市115年優良不動產從業人員名單揭曉 10月21日頒獎表揚

為表彰具有「專業」、「熱誠」服務的不動產從業人員，鼓勵不動產業者建立優良形象，創造優質產業生態，今年舉辦「新竹市優良不動產從業人員評選及獎勵活動」，活動於5月26日啟動，參選人歷經兩階段評選後，最終評選結果日前出爐，共6位從業人員及1家業者獲選，並將於今年10月21日舉辦表揚大會，公開肯定優良從業人員及業者的專業表現。

超商雙雄搶攻外籍人才！全家培育逾60位外籍店長 統一超招募破1,300人

台灣零售業積極延攬國際人才，全家與統一超商雙雙加碼布局外籍人才培育與友善職場，將外籍夥伴視為門市營運的重要新戰力。根據人力銀行統計，2025年有逾4萬名外籍人士在台求職，較前一年成長28%，更有四成企業主動開放外籍人才職缺，顯示企業對國際人才的需求持續升溫。

遠東巨城「寵愛自己」街藝狂歡10月光輝上場

Big City遠東巨城購物中心持續觀察消費者生活需求，10月起推出全新「寵愛自己」系列企劃，一個人也能自在享受購物、美食與生活樂趣，未來更將依不同檔期推出多元主題，豐富消費體驗。同時，全台零售業首創「快享會員」也將正式登場，簡化入會流程，優惠資訊隨時掌握；國慶連假則迎來一年一度「Big City第九屆街頭藝術節」跨界演出、親子體驗與精彩決賽，打造10月吃喝玩樂、藝文同歡的秋日盛會。

環氧科技摘玉山獎 循環技術獲肯定

深耕貴金屬循環再利用的環氧科技，持續將貴金屬回收技術朝高純度再生材料與低碳應用發展，是國內首家、也是目前唯一金、銀、鈀、鉑4項主要工業貴金屬全數通過UL 2702最高「白金級」認證的企業。公司日前榮獲「第23屆國家品牌玉山獎」肯定，代表多年累積的循環技術與再生材料成果，正逐步轉化為品牌價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。