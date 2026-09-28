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85%億級富豪 啟動傳承規劃

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台灣高資產族群財富規模持續擴大，企業主也陸續走到世代交替關卡，傳承問題浮上檯面。KPMG調查預估，今年台灣資產規模逾1億元的高資產顧客將達12.4萬人，合計掌握46.1兆元財富，其中有85%高資產顧客已進行或準備啟動傳承規劃。

家產要留給下一代，第一步該做什麼？資誠指出，真正開始規劃傳承前，應先把家族資產、成員需求及可能面臨的風險攤開來看，才能畫出一張完整的傳承地圖。

首先，要先盤點資產，而且不能只算有多少錢。公司股權、不動產、金融資產及海外投資分布在哪裡，是由個人、公司或信託持有，有沒有質押或其他限制，都會影響傳承規劃。尤其資產散布不同國家，各地繼承及稅務規定不同，若沒有整理清楚，日後處理難度也會增加。

資產盤點完成後，接著要談的是誰來接手。資誠建議，家族成員應先把企業是否繼續經營、誰有意願接班、沒有接班的子女如何保障，及父母退休生活等問題談清楚，再決定財產如何安排。

例如一名企業主事業橫跨台灣、香港及新加坡，兩個兒子中，長子已在公司歷練多年，次子則長年旅居海外、無意經營。若把股權直接一人一半，看似公平，未來重大決策卻可能陷入僵局。因此，傳承不能只看每個人分多少，還要把經營權、受益權及所有權分開思考。

傳承計畫也要預留意外狀況。包括創辦人突然失能、原定接班人不願接班、子女婚姻變動，甚至法規改變，都可能讓原本安排好的計畫走樣，因此要事先想好由誰做決策、有哪些備案。

另外，根據安永與政大商學院針對台灣上市櫃家族企業調查顯示，67%受訪家族企業已建立接班人計畫，較2022年增加5個百分點。

勤業眾信引用全球調查指出，41%家族預計未來十年完成世代交替，但仍有42%尚未建立明確接班計畫。隨著傳承需求增加，家族資產管理也逐漸從過去分散、個人化的安排，轉向制度化、專業化及長期治理。

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