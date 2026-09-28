智慧經營／鴻海董事長劉揚偉 五準則嚴選新創標的

企業投資新創公司，常面臨極大機率失敗的風險，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉指出，鴻海透過產業時機、團隊與執行力、策略協同效益、科普基礎說明、以及投後價值創造與退出規劃等五大方式，藉此挑選投資標的。

多元管道 挖掘投資案

劉揚偉表示，鴻海一年要看300多個案子，案源來自包括創投、私募股權基金、財務顧問等，以及集團供應鏈看到的機會，每個次集團的CTO對於相關產業的看法，也能提供投資標的或方向。

最後，就是鴻海為了代工客戶未來需要的技術做儲備，比如折疊智慧型手機需要鉸鏈，鴻海就會找合適的標的進行投資。

對於投資標的挑選條件，劉揚偉認為，產業時機是最重要的條件，也就是站在趨勢風口上的技術、團隊，比較有機會獲得鴻海的投資。

其次是團隊執行力；第三個條件是看新創企業的策略與鴻海能不能發生協同效益；第四，新創團隊要能將產品、技術行銷到只要有念過大學的普通人都聽得懂的程度，而不是只有行業專家才懂；第五則是投後價值創造與退出規劃等內容。

劉揚偉坦言，投資後的管理仍是鴻海必須改善的項目，過去鴻海習慣在投資後，讓被投資公司自由發揮。但現在鴻海在投資之後，還會培訓新創公司經營者擁有「做生意的能力」，要讓技術人員變成能夠做生意的人員。

緊盯績效 要看到成果

「而這是一個非常大的檻」，他並鼓勵新創企業要優先創造價值，而非做一些大家都會做的事。

此外，鴻海也會嚴守資本紀律，現在要求是鴻海在投資三年後，若新創團隊做不到當初承諾的成果，原則上鴻海就會撤資，除非團隊能提出夠好的理由，才會再給三年的時間。

以鴻海投資經驗來看，從2019年7月到今年中旬，直接策略投資累計投資新創公司33家，有明確成果或成功案例的有20家，初步成功率約61%；集團前五大基金結合創投私募基金累計投資新創公司594家，有明確成果或成功案例的則有321家，初步成功率約54%。

以成功案例來看，劉揚偉表示，已經有一家「鴻」字頭的電動車CDMS平台子公司在創新板掛牌，雖目前還在虧錢，但未來非常有潛力，是完整打通從技術到商業化的一個新創公司。

除了電動車公司外，劉揚偉指出，另有一家「鴻」字頭的IC設計子公司也預計今年在創新板掛牌上市，目前正進行中，該公司成長動能來自客戶需求增加，並透過整合集團資源擴大營收。

不過，有成功就有失敗案例，劉揚偉舉例，集團跟泰國合作的一個案子，由於市場定位與產品定義在合作夥伴間未能對齊，導致延遲量產，現在仍然停留在建廠和工廠工程階段；另一個案例則是與智慧手機相關的公司，由於進場時間錯誤，在產業「夕陽期」才切入市場，結果造成非常大的損失。