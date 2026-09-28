點子農場／蘇東坡千年IP 玩出當代新滋味

今年中秋節前夕，台灣第一次出現了專屬於蘇東坡的節慶。100多位粉絲聚在新竹南園，三天兩夜的時間裡，以台灣的生活美學與東坡美學共玩。

南園占地21公頃，落成於民國74年，由漢寶德設計，靈感來源是來自宋代畫家趙伯駒的《阿閣圖》，營造出「人間天宮」意境。融合江南園林的典雅、閩式建築的紅磚紅瓦，以及西洋巴洛克式拱廊，並全程使用台灣檜木以古法榫接而成。這樣兼具美景美食與人文的空間，像是為這次活動以41年量身打造的東坡庭園。

今年初，和幾位喜愛蘇東坡的朋友聚餐，大家聊出合作這次東坡共玩節的想法。於是經營南園的劉邦初和資深媒體人邱文通和我，三人共同發起了一系列活動，也終於在南園舉辦了這場「東坡共玩節」。

那是很神奇的經驗，在參與活動的過程中，每個人都很自然的把自己的人生和對蘇東坡的記憶連結，人人很自然的「東坡上身」。

賞東坡、話東坡、東坡宴、品東坡，一泊多食、一日遊園、一夜共玩。茶學專家池宗憲帶著建陽窯黑釉茶盞和復刻龍團茶餅，重現宋代點茶；資深音樂人林垂立在園林裡用台語彈唱東坡的歌；作家郝譽翔談他文字裡的滄桑與豁達；學者劉維公從社會學角度，聊當代人如何轉念。經濟日報、天下雜誌、商業周刊，都在活動前後做了報導。一場中秋節慶，就這樣變成了一次文化和美學現場。

從各方面向來看，「東坡共玩節」，也展現了多方的意義與價值。

創意方面，是把一個活了千年的古典文人IP，翻轉成當代人可以吃、可以喝、可以聊的沉浸式體驗。我們讓東坡的「轉、玩、安」人生哲學，變成了一道道端上桌的菜。像「東坡三轉」，從白玉豆腐的清，到水潤餅的潤，到菜頭粿的香，每一口，都是東坡人生某個轉折的滋味轉譯。

公益方面，是把地方風土，重新織進這場文化敘事裡。在地客家與閩南食材，透過東坡宴走上餐桌，也讓台灣這片土地的滋味，被更多人重新認識。這不是辦一場放煙火式的活動就結束了，是希望能持續帶動地方的產業與傳承。

生意方面，是證明了文化可以是一個有市場的商業模式。每人3,000元起的票價，精準鎖定願意為滋養身心靈付費的市場客層。兩天活動吸引超過百位參與者，也讓文化變成了可以永續經營的生意。

東坡共玩的三意的模式，放到國際上看，也有成功的經驗。

日本星野集團把地方傳說與職人工藝，轉譯成常態化的高端體驗，帶動了整個地方的產業活化。京都的設計品牌SOU．SOU把傳統紋樣重新設計，透過IP授權和聯名，讓古典美學走進便利商店和全球品牌的貨架。烏鎮的木心美術館，則是把一位文人的哲學與生活態度，變成帶動一整座古鎮觀光與藝術產值的引擎。

這些案例都是把文化精神，轉譯成可以被觸摸、被體驗、被持續參與的生活提案，是一條全世界都在驗證、而且被證明可行的路。東坡共玩節，也正走在這條路上。

蘇東坡一生被貶到哪裡，就把哪裡活成了故鄉，也和那裡的人，交上了朋友。東坡共玩節，想延續的，正是這樣的東坡精神。走到哪裡就玩到那裡，此心安處是吾鄉。