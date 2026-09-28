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經濟選書／「現場 AI 」大進化 提出可行方案
AI愈來愈流利。只要問一個問題，瞬間就能產出數十個看似合理的企劃案。邏輯流暢、依據充分。人們對這壓倒性的文字能力嘆為觀止，彷彿人類專家的席位即將消失。但先暫緩讚嘆，因為領導者必須提出真正的問題：「那看似完美的計畫，能承受現實的重力嗎？」
一項研究為這個問題提供了重要線索。研究團隊為了解決自然語言處理領域的難題，分別讓人類專家團隊和AI模型提出研究構想，再由實際研究人員將這些構想轉化為程式碼並進行實驗。
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