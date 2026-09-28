聽新聞
0:00 / 0:00

經濟選書／「現場 AI 」大進化 提出可行方案

經濟日報／ 安炳珉
《深度提問》書封。 天下雜誌╱提供
《深度提問》書封。 天下雜誌╱提供

AI愈來愈流利。只要問一個問題，瞬間就能產出數十個看似合理的企劃案。邏輯流暢、依據充分。人們對這壓倒性的文字能力嘆為觀止，彷彿人類專家的席位即將消失。但先暫緩讚嘆，因為領導者必須提出真正的問題：「那看似完美的計畫，能承受現實的重力嗎？」

一項研究為這個問題提供了重要線索。研究團隊為了解決自然語言處理領域的難題，分別讓人類專家團隊和AI模型提出研究構想，再由實際研究人員將這些構想轉化為程式碼並進行實驗。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ChatGPT時代已終結？ 專家示警「AI 3.0」來臨：會自我進化的有機體

AI讓人人身價百萬？專家警示「智慧通膨」：專業大腦正面臨大貶值

AI不會治好「台灣病」只會放大！專家史丹佛演講示警：榮景背後藏白領危機

奧特曼、馬斯克、阿莫迪齊喊放慢AI 硬體缺貨潮要涼了嗎？

相關新聞

環氧科技摘玉山獎 循環技術獲肯定

深耕貴金屬循環再利用的環氧科技，持續將貴金屬回收技術朝高純度再生材料與低碳應用發展，是國內首家、也是目前唯一金、銀、鈀、鉑4項主要工業貴金屬全數通過UL 2702最高「白金級」認證的企業。公司日前榮獲「第23屆國家品牌玉山獎」肯定，代表多年累積的循環技術與再生材料成果，正逐步轉化為品牌價值。

智慧經營／鴻海董事長劉揚偉 五準則嚴選新創標的

企業投資新創公司，常面臨極大機率失敗的風險，鴻海集團董事長劉揚偉指出，鴻海透過產業時機、團隊與執行力、策略協同效益、科普基礎說明、以及投後價值創造與退出規劃等五大方式，藉此挑選投資標的。

經濟選書／「現場 AI 」大進化 提出可行方案

AI愈來愈流利。只要問一個問題，瞬間就能產出數十個看似合理的企劃案。邏輯流暢、依據充分。人們對這壓倒性的文字能力嘆為觀止，彷彿人類專家的席位即將消失。但先暫緩讚嘆，因為領導者必須提出真正的問題：「那看似完美的計畫，能承受現實的重力嗎？」

數位行銷／AI 搜尋改寫內容行銷規則

2026年秋天，內容行銷正經歷一場搜尋誕生以來最徹底的秩序重構。隨著Google AI Overviews與各類生成式對話引擎成為主流入口，使用者在螢幕前發問，AI便在三秒內把全網資訊咀嚼、消化成一段完整答案直接呈現。這種零點擊搜尋的常態化，宣告了傳統靠大量發布大眾通識賺取轉跳點擊的打法正式失效，中小企業必須把內容定位從吸引眼球的誘餌，全面改造成機器願意背書並引用的標準答案。

點子農場／蘇東坡千年IP 玩出當代新滋味

今年中秋節前夕，台灣第一次出現了專屬於蘇東坡的節慶。100多位粉絲聚在新竹南園，三天兩夜的時間裡，以台灣的生活美學與東坡美學共玩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。