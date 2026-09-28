環氧科技摘玉山獎 循環技術獲肯定

深耕貴金屬循環再利用的環氧科技，持續將貴金屬回收技術朝高純度再生材料與低碳應用發展，是國內首家、也是目前唯一金、銀、鈀、鉑4項主要工業貴金屬全數通過UL 2702最高「白金級」認證的企業。公司日前榮獲「第23屆國家品牌玉山獎」肯定，代表多年累積的循環技術與再生材料成果，正逐步轉化為品牌價值。

環氧科技長期專注金、銀、鈀、鉑、銠、釕等貴金屬回收，核心技術鎖定極低濃度及複雜製程廢液，以自主開發的選擇性捕集、分離與提純技術，在微量貴金屬流入廢水或廢棄物處理系統前提前回收，再製成純度99.99%以上的再生材料，重新供應電子、醫療、航太等高階產業。公司另取得UL 2809 100%再生料含量驗證，讓再生料來源與含量有第三方查證依據，協助客戶提高再生原料使用比例。

隨國際供應鏈日益重視循環經濟與碳管理，環氧科技同步投入產品碳足跡、溫室氣體盤查及自主檢測能力，盼扭轉市場將再生材料視為次級品的印象。目前其再生產品已通過多家國內外大型企業驗證，並實際導入產業應用。

環氧科技近年也陸續獲國家永續發展獎、資源循環績優企業銀質獎、中小企業創新研究獎及臺灣循環經濟獎肯定。董事長沈聰偉表示，未來將以台灣為研發與生產基地，擴大國際布局，目標成為「高純度再生金屬、循環技術與低碳材料」的世界級品牌。