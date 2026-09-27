中鋼集團教育基金會攜手張正傑 舉辦輪椅族公益音樂會邁入第12年

中鋼集團教育基金會2026年9月26日再度攜手大提琴家張正傑，在高雄市立美術館雕塑大廳舉辦輪椅族公益音樂會，活動今年正式邁入第12年。這次以「極限挑戰」為主題，結合古典音樂、大環藝術及跨界演出，高雄市立美術館館長顏名宏、高雄市政府社會局主任秘書陳綉裙、高雄地方檢察署檢察長黃元冠、法務部行政執行分署高雄分署分署長楊碧瑛、主任檢察官陳筱茜及財團法人犯罪被害人保護協會台灣高雄分會主任委員陳保合等貴賓共同出席，與現場逾130位輪椅族朋友一同欣賞精彩演出，現場氣氛溫馨熱絡。

張正傑今年老師再度發揮創意，邀集多位藝術家聯手登台，為輪椅族朋友帶來視覺與聽覺饗宴。張正傑與大環藝術家楊世豪合作，首次將大環特技搬進高美館，挑戰大提琴與肢體藝術的力與美極限；高雄新生代視障鋼琴家黃崇恩也受邀同台，用琴聲傳遞動人力量。豎琴家管伊文帶來浪漫樂章，小提琴家曾婕安則與大提琴展開交鋒，讓演出在古典、跨界與極限挑戰間轉換。此外，趣味「弦樂管樂PK」由張老師與單簧管教父陳威稜同台較勁，一邊演奏、一邊逐步卸下大提琴琴弦與單簧管節數，雙方撐到最後互不相讓，過程緊張又逗趣，引來全場歡笑與掌聲。

除了節目內容突破既有形式，這次音樂會也運用高美館雕塑大廳開放式空間，規劃360度環繞觀演空間，讓輪椅族朋友能從不同角度更貼近表演者，不再只是坐在台下聆聽，而能更直接感受演出。當安可曲響起時，輪椅族朋友更受邀圍繞表演者，隨著音樂翩翩起舞，這份跨越限制的熱情與互動，不僅拉近表演者與觀眾之間的距離，也為現場留下溫馨難忘的畫面。

張正傑表示，回首輪椅族音樂會舉辦至今，最大的考驗之一就是找尋空間無障礙且適合演出的場域。近三年在高美館協助下，輪椅族朋友得以在舒適的室內場域欣賞高水準演出，也讓一年一度的輪椅族音樂饗宴持續舉辦。高雄市立美術館館長顏名宏表示，今年特別運用美術館中庭空間，打破傳統舞台與觀眾席的界線，讓輪椅族朋友能以更貼近演出的方式感受音樂與藝術；美術館不只是視覺藝術的場域，更期待透過不同感官與多元參與，讓藝術真正走進生命、走入社會。

中鋼基金會副執行長孫宏魁表示，基金會與張正傑合作多年，今年再度攜手，以古典音樂結合大環藝術，為輪椅族朋友帶來不同以往的藝術體驗，未來也將持續支持相關公益藝文活動，透過音樂傳遞歡笑與正能量。高雄市福星身心障礙協會理事長顏大惠聽後感動表示，音樂會的表演內容令人驚艷，讓輪椅族朋友能獨享如此高水準的音樂與藝術表演盛宴，非常感謝主辦單位用心。

此外，高雄榮民總醫院神經復健科主任何正宇、陳眼科診所院長陳遵仁、皮膚科院長蔡雅敏與泌尿科醫師許銘杰亦蒞臨現場提供免費健康諮詢，高雄捷運公司也持續響應提供免費搭乘券，讓參與活動的輪椅族朋友感受到各界暖心支持。輪椅族音樂會在高雄走過12個年頭，已成為南台灣輪椅族朋友每年相聚交流的重要活動。中鋼基金會推動人文藝術平權，持續結合公益及藝文活動凝聚社會關懷，期盼未來結合更多各界力量，讓藝術的自由與力量感動更多人心。