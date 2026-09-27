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公館東南亞戲院掰了 都更權利變換中、將化身樓高12樓住辦混合大樓

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
東南亞戲院。聯合報系資料照
東南亞戲院。聯合報系資料照

位於台北市公館東南亞戲院，2022年11月在新美齊集團拿下多數股權後，開始整合周邊土地和剩餘東南亞戲院股權，最終該案以基地面積約222.64坪、都更送件。

東南亞戲院都更案目前都更程序進行至權利變換送審中，全案規劃興建地上12層、地下3層之融合店面、住宅、商辦等三種業態的混合大樓；其中一樓規劃店面，二樓為辦公室，三樓至12樓為住宅產品。

至於全坤建設整合完成的台北飯店，確定開發為地上15樓、地下四樓之住宅大樓，據高源不動產估價師聯合事務所估計，該案更新後價值約有38億元左右實力。

都更 公館 東南亞

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