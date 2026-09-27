非店面零售突破5,700億元！無店面公會啟動三階段數位信任轉型

台灣非店面零售業營業額已突破5,700億元，占整體零售比例逾11.8%，是數位經濟與內需發展關鍵引擎。然而，隨之而來的釣魚詐騙與個資外洩風險，已成為產業維運的重要挑戰。無店面公會本屆籌組「產業數位信任推動工作小組（SIG）」，號召momo、酷澎、台灣好農、菜霸子、全聯、PayEasy、新光三越、SOGO、55688、新竹物流、CYBERBIZ及勇柏智能等跨電商、生活百貨、物流與SaaS系統商之領導品牌，建構端到端數位信任防護網。

公會秘書長許生忠表示，公會已正式擘劃「115–117年產業數位信任轉型推動藍圖」，規劃三階段升級路徑，逐步推動產業數位信任轉型。

第一階段為115年「建置實證年（地基期）」，將由指標企業率先針對「物流配送個資暴露」、「後台帳密釣魚與撞庫」及「跨境紙本通關繁瑣」三大痛點，導入解決方案並進行落地驗證，累積實務經驗。

第二階段為116年「效益擴散年（推廣期）」，將進一步制定產業指引，並透過SaaS服務模組化釋出，以「大帶小」模式協助中小企業降低導入門檻，加速數位信任應用普及。

第三階段為117年「智慧代理年（前瞻期）」，因應AI Agent自動化時代來臨，將進一步建構以FIDO技術防範惡意帳號挾持、以隱碼技術降低數據外洩風險，並透過電子簽章賦予自動化文件法律效力，打造智慧零售的新典範。

數位產業署林俊秀署長指出，網購、行動支付與物流已深度融入民眾日常，服務要做好，關鍵在於「信任」。並強調，政府推動數位信任的初衷絕非增加企業負擔，而是協助業者降低營運風險、提升服務品質。期許藉由電商龍頭的示範場域「大帶小」，從一個場域帶動整個產業，最終建構成熟健全的國家級數位信任生態系。

在企業實證方面，富邦媒體科技資安官劉家宏副理指出，供應商後台（SCM）連接著龐大的商品管理與訂單數據，是駭客鎖定的高風險入口。momo導入國際規格HiTRUST Veri FIDO2／Passkey技術，串接供應商後台，將過去「帳號密碼＋TOTP」升級為「本機生物辨識（Face ID／指紋）與PIN碼」驗證。私鑰留存於使用者裝置端，可有效降低即時釣魚與中間人攻擊風險，強化整體電商供應鏈防禦。

美商酷澎集團台灣暨日本資安長陳浩維與台灣資安總監周彥儒表示，酷澎秉持「顧客信任與便利」的核心精神，繼先前導入跨境物流隱碼及會員端 FIDO 技術 Coupang Passkey 後，今年旗下「酷澎通運」更跨域串聯報關行、關貿網路及 NCC 等機關，共同合作打造將「電子簽章」導入民眾跨境通關的實證場域，進一步增進電子商務的數位信任。

台灣好農總經理陳美娟則分享，台灣好農服務全台逾3,000位農友與百萬會員，為降低物流士配送過程以個人門號聯繫及紙本宅配單所衍生的個資外洩風險，攜手中華電信導入「物流隱碼」與「RMN行銷隱碼」機制。

無店面公會強調，未來將持續扮演產官學溝通樞紐，透過SIG運作機制定期檢視技術落地反饋，並預計於今年底彙整標竿企業成果，舉辦成果發表會與產業指引分享。