嘉興街公辦都更案26日晚間火災 住都中心：全面停工、調查事故起因

針對26日晚間位於台北市大安區嘉興街之公辦都更案新建工地發生火警事故，國家住宅及都市更新中心今（27）日表示，專案團隊在接獲通報後，已第一時間啟動緊急應變機制，並通報台北市政府消防局前往灌救。在警消人員全力搶救下，火勢已於今日凌晨獲得控制，現場隨即進行殘火處理與排煙作業。

國家住都中心指出，經初步清查確認，本起事故無人員及民眾受困或傷亡，現場亦已由轄區員警協助進行周邊交通管制與安全警戒，確保用路人及鄰近居民安全。

國家住都中心說明，該案為2020年招商之公辦都更案，基地面積約5,120平方公尺，由全坤建設得標取得出資人資格執行，預計興建三棟16至17樓之住宅大樓。全案於112年完成都更事權計畫核定，並於2024年取得建照，後續由億東營造公司承造。

國家住都中心指出，該工程自開工以來進度皆順利進行，目前正進行地下結構體工程（開挖地下四層，日前已完成地下三樓板灌漿作業）。

承造人億東營造指出，26日工地於晚間6時結束日常作業；直到晚間9時許，經民眾通報警方發現工地有白煙冒出，消防隊隨即趕赴現場搶救並控制火勢。

國家住都中心強調，施工團隊目前已全面暫停施工，起火點、燃燒面積及確切起火原因，正全力配合消防局火災調查科進行勘查與鑑定。同時，國家住都中心已責成施工團隊針對本次事故進行原因分析與全面檢討，並徹底檢視工地結構安全性、周邊環境及各項工安防護設施。

對於本次事故造成周邊居民的恐慌與不便，國家住都中心致上誠摯歉意，並特別感謝基層消防人員連夜協助救災的辛勞。後續將督促施工單位積極做好敦親睦鄰與復原工作，並嚴格落實工地各項安全防護措施，以維護公共安全。