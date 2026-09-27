2026中小企永續翻轉競爭力／青青轉型 躍綠色婚禮翹楚

「青青食尚花園會館」前身是青青農場，這裡曾是老一輩台北人的共同記憶，而今轉型為戶外婚禮場域的翹楚，打造這一切的，就是餐飲業界傳奇人物，也是青青國際餐飲集團創辦人兼董事長吳永強。

吳永強在專訪中回顧了他踏入餐飲界，以迄目前全力打造綠色永續餐飲版圖的過程。「我高中輟學，17歲就出社會打工，一直從事餐飲行業，19歲就做到大餐廳副總。」隨後當了三年兵，成為海軍陸戰隊的一員，還沒退伍，台北有家餐廳看重他的實務經驗，找他利用休假時間教餐廳同仁如何服務，如何管理。退伍前，原先擔任過副總的餐廳請他接手，「就這樣因緣際會，我在1984年一退伍就創業當老闆了。」

吳永強的起步很高，但年紀輕輕，面臨的挑戰卻很大，也幾經轉型。他嘗試過鄉下料理、中餐西吃，然後接手青青農場（青青食尚花園會館現址），當時是馬場和鳥園，算是觀賞性休閒場所，接手下來後改成消費性休閒場所。

看見痛點 創造儀式感

1994年，吳永強結婚了，發現自己籌辦婚禮過程很繁瑣，開始想婚禮能否讓新人留下永恆回憶？希望籌辦過程是很輕鬆的，不用忙前忙後全部自己來，加上餐飲經營面臨轉型契機，「我開始思考要解決結婚的惱人問題，讓婚禮變成有意義而美好的回憶。」

他2000年開始跨入婚宴領域，青青農場改名為青青食尚花園會館，以顛覆性觀念創新婚禮風格，打開局面，幾年下來，逐漸成為台灣戶外婚禮第一品牌。

2014年，集團和一家顧問公司合作，進入學校開設婚禮顧問課程。吳永強說，他是台灣第一個把整套婚禮從禮俗、戶外觀禮儀式、流程設計、司儀，都整合起來並專業化，培育了許多婚禮顧問，「我一開始的初心，即是讓婚禮變成很輕鬆，值得記憶。」

婚宴菜色是婚禮中的關鍵，吳永強與米其林合作，每年請米其林廚師來台交流，在幾所學校開課，提升台灣婚宴菜品質，也協助籌劃美食節競賽，鼓勵台灣餐廳師傅參加。

隨業務開展，口碑建立，吳永強餐飲版圖開始擴大，除士林青青食尚花園會館，還開設青青桃園風車莊園、青青格麗絲莊園、台北南港展覽館宴會廳。這些婚宴和餐飲品牌提供多樣營業項目，包括創意主題婚宴、英式下午茶、商務會議專案、台灣手路菜高級料理，為客戶提供多元選擇。

集團管理部協理謝偉鼎表示，現在新人重視體驗與情感價值，隨桌數縮減、賓客精簡，青青強化客製化與花藝布置，讓婚宴品質更精緻。

隨事業版圖擴大，吳永強的企業責任也加重，獲推舉為台灣連鎖加盟促進協會理事長，接觸到政府正在力推ESG政策。一開始，吳永強認為，ESG對製造業影響較大，餐飲業應該不會首當其衝。但是，兒子的想法，改變了吳永強的觀念，「我問過兩個兒子，發現年輕人在消費時，會考慮公司產品是否符合ESG？ 意識到新世代對新觀念接受得很快、很重視，對我們這些餐飲零售品牌而言，這一定是未來趨勢。」

落實ESG 龍頭帶頭衝

台灣連鎖加盟促進協會之前請廣告公司總經理來演講，分析Y世代價值觀，包括喜歡小確幸，能忍受不完美，不愛過度包裝，他們要的是真實，「我發現ESG一定要推動，我又是協會龍頭，更要帶頭做，所以我鼓勵會員要正視Y世代對品牌的新觀念，爭取年輕世代的認同，他們只是不說，但會用行動表現。」

協助集團落實ESG的主要推手，是協理謝偉鼎。他指出，走過45年的青青國際婚宴餐飲集團，「面對新的趨勢與挑戰，青青選擇以永續與創新突圍。」

具體而言，在環境永續（E）的部分，集團主打綠色婚禮，盡量做到減碳，通過共乘取代私人交通，大幅節約能源；使用在地食材入菜，讓婚宴菜色不僅美味，還能顯著降低食物里程碳排；以自然景觀為婚禮背景，不僅浪漫動人，還能減少裝飾浪費 。

集團透過經濟部商業發展署，請財團法人塑膠工業技術發展中心協助進行碳盤查。之後尋求國際認證，今年獲德國萊茵宴席服務碳足跡認證。下階段將挑戰組織型碳盤查，希望為連鎖餐飲業帶來示範。

青青國際餐飲集團今年脫穎而出，承辦明基佳世達集團在南港展覽館的旺年會尾牙宴席，規模達七百桌，關鍵可能是集團綠色永續作為，每場活動都能產出碳排摘要報告，並經第三方單位盤查驗證，作為企業ESG報告揭露與永續績效佐證。吳永強表示：「我看到趨勢，覺得該做就去做，沒想到馬上就有回饋。」

社會責任（S）方面，吳永強說，集團同仁常去育幼院、老人院探視，跟當地教會合作，和社會局合辦活動，年輕的婚顧會當國小志工媽媽，或到腦性麻痺基金會在總統府辦的活動送便當，「對社會關懷，一定要有行動，光講那麼多沒用。」

在公司治理（G）的層面，集團鼓勵年輕同仁不斷學習，發揮創意，靈活調整，積極接受變化。這些都讓公司，通過不斷自我更新，確保持續成長。