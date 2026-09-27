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生醫收成期 拚市值躍進

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生醫族群即將邁入第4季收成期，在海外業績成長、新產品取證、市場授權三大題材加持下，市場估計藥華藥、仁新*、禾榮科、沛爾生醫*-創、TLC-KY、保瑞、美時及晶碩等創新藥品及創新醫材公司將掀起新一波市值躍進。

根據統計，截至上周四（24日）生醫族群前十大公司市值排名中，藥華藥市值4,879億元， 穩居生技市值王。第二至第十名分別為仁新、康霈*、禾榮科、沛爾生醫、TLC-KY、保瑞、美時、晶碩及晟德，市值規模介於249億至1,604億元間。

展望第4季，藥華藥、保瑞、美時、晶碩等四家公司海外業績將進入全年高峰。藥華藥8月底獲得原發性血小板過多症（ET）美國藥證後，將與第一項PV藥證形成業績成長雙引擎。藥華藥執行長林國鐘認為，9月起ET新藥已在日、美銷售，法人期待第4季起藥華藥海外業績將掀起新一波成長動能。

保瑞第4季成長動能主要來自海外CDMO訂單及專科藥物；美時受惠Alvogen的合併效應及B2B業務成長，美國、韓國、東南亞、歐洲、巴西、加拿大等市場持續擴張。

隱形眼鏡大廠晶碩第4季成長動能主要來自日本矽水膠透明片、彩片及散光日拋產品；歐洲散光、多焦點及老花鏡片也進入放量階段，預估年底前矽水膠營收占比至15%，毛利率逐季回升。

新產品取證方面，仁新、禾榮科及沛爾生醫三公司第4季產品取證題材最被關注。仁新美國子公司Belite Bio的斯特格病變（STGD1）新藥tinlarebant，將在明年2月12日完成上市前審查，今年9月上旬再度向日本提出新藥審查，帶動市場對仁新發展深具信心。

禾榮科發展的加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備，已推廣至台北榮總、南京明基等六家醫學中心，治療性藥物BPA目標今年底取得藥證，明年第2季在北榮營運；沛爾生醫發展的自體CAR-T製劑PL001，已被醫藥品查驗中心列為再生醫療製劑輔導專案輔導對象，公司目標今年底前拿到臨時藥證。

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