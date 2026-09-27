材料9月30日法說 併購效應受矚目

材料*-KY（4763）將於30日召開法人說明會，其因日前宣布斥資3.68億美元、約新台幣116.7億元，收購同業、瑞士絲束纖維大廠Cerdia Holding 100%股權，受到注目。法人指出，由於Cerdia為全球前三大醋酸纖維絲束製造商，材料併購後有望進一步拓展市占，後續規劃更受市場矚目。

材料先前表示，併購Cerdia後，集團供應體系將分成兩套系統，由Cerdia負責生產醋酸纖維絲束，材料則負責生產紡織材料、眼鏡框、手機殼以及車用電池等原材料，建立跨區分工體系。屆時材料將建構全球五大營運基地，涵蓋亞、歐、北美及南美洲。

材料曾貴為「傳產股王」，近年卻面臨營運逆風。全球傳統市場萎縮，加上紡織、化纖產業需求疲弱，傳統醋酸纖維絲束市場成長趨緩，近期營運承壓。材料力求拓展市場、進行跨區域布局，並耕耘多樣化的產品線，避開單一市場與單一產品的營運風險。

材料目前在絲束領域的市占約一成，公司持續拓展市占、並布局亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等新興市場，期望五年內市占能倍增、達到20%水準。